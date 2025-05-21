Депутаты выявили серьёзные системные риски в сфере обращения цифровых активов, способные подорвать устойчивость финансовой системы Казахстана, безопасность граждан и доверие к государственным институтам, передает BAQ.KZ.

Одной из ключевых проблем остаётся отсутствие чёткого механизма хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел. Сегодня такие активы фактически оказываются вне правового поля: нет ни технологической, ни нормативной базы, что создаёт угрозу хищения, утраты и последующей легализации через подставных лиц.

Не менее тревожной тенденцией стало стремительное вовлечение молодёжи в нелегальный крипторынок. Это происходит через популяризацию "быстрых заработков" блогерами и так называемыми криптокоучами, не имеющими лицензий и продвигающими сомнительные платформы. Такая деятельность не только нарушает законодательство, но и подвергает риску доверчивых пользователей, в том числе несовершеннолетних.

Отдельное внимание уделяется роли банков. По информации Агентства по финансовому мониторингу, через счета десяти банков второго уровня прошли операции на сумму более 4,2 миллиарда тенге, связанные с криптовалютами вне правового регулирования. При этом механизмы внутреннего контроля в большинстве случаев просто не применялись, что указывает на слабые звенья в системе финансового надзора.

Проблема осложняется и тем, что, несмотря на прямой запрет, деятельность нелицензированных криптобирж фактически продолжается. Они по-прежнему доступны в App Store и Play Market, свободно рекламируются в социальных сетях и участвуют в публичных мероприятиях. По данным Chainalysis, в 2023 году 86,2% криптооборота в Казахстане - это нелегальный сегмент, объём которого составил порядка 3,5 миллиарда долларов США.

В связи с этим в парламенте настаивают на необходимости срочного реагирования. Предлагается создать при Национальном банке цифровой резерв для безопасного хранения изъятых активов, легализовать и лицензировать деятельность так называемых инвестиционных коучей, ужесточить банковский контроль и обеспечить блокировку нелегальных криптоплатформ. Отмечается, что промедление в этом вопросе создаёт условия для масштабных злоупотреблений и подрыва финансовой безопасности страны.