Депутаты поддержали поправки Президента к закону о государственных наградах

Депутаты Курултая рассмотрели возражения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по отдельным положениям закона «О государственных наградах Республики Казахстан». Профильный комитет предложил поддержать редакцию Президента и не одобрять ранее принятую версию документа, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Речь идет об отдельных положениях закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан».

Как сообщила депутат Шолпан Каринова, на рассмотрение Курултая были представлены поправки к закону с учетом позиции Главы государства.

«Закон направлен на признание на государственном уровне выдающихся заслуг деятелей культуры и искусства. Документ был рассмотрен на заседании комитета с участием представителей Администрации Президента и Правительства. Подготовлено соответствующее заключение. В связи с этим Комитет по социально-культурному развитию просит поддержать отдельные положения закона о внесении изменений и дополнений в законодательство о государственных наградах в редакции, предложенной Президентом, и в связи с этим не одобрять ранее принятую редакцию», – сказала депутат.

По итогам голосования депутаты приняли отдельные положения закона в редакции, предложенной Президентом.