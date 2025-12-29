В Мажилисе во втором чтении рассматривается проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта". Об этом заявил депутат Никита Шаталов, представляя позицию по законопроекту, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, ключевой смысл предлагаемых поправок заключается в том, чтобы сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной.

"Главный смысл поправок – сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной. В первую очередь это касается возмещения части затрат на туристскую инфраструктуру. Определение четких требований к таким объектам позволит обеспечить целевой и обоснованный характер возмещения, стимулировать создание и модернизацию визит-центров и мест размещения туристов, которые отвечают современным стандартам качества и доступности – в том числе в приоритетных туристских территориях", — сказал Никита Шаталов.

Он подчеркнул, что такой подход позволит избежать неэффективного расходования бюджетных средств и снизить риски поддержки объектов, не достигающих целей государственной политики.

"Это минимизирует риски поддержки объектов, которые не дают нужного эффекта и не обеспечивают достижение целей государственной политики в сфере туризма. аконопроект закрепляет полномочия уполномоченного органа по установлению требований к туристскому продукту, где субсидируется стоимость авиабилета, включенного в турпродукт, при перевозке несовершеннолетних пассажиров внутри страны, а также к субсидированию затрат туроператоров по въездному туризму за каждого иностранного туриста", — отметил депутат.

Он отметил, что в этом случае господдержка будет ориентирована на конкретный результат и экономический эффект.

"То есть поддержка будет ориентирована на реальный результат и эффект для экономики. Отдельно в законопроекте усиливается роль местных исполнительных органов. Они смогут определять границы приоритетных туристских территорий и мониторить, чтобы объекты, созданные или модернизированные с господдержкой, сохранялись и использовались по назначению. Это вопрос ответственности на местах и защиты государственных вложений", — добавил депутат.

Вторая часть законопроекта посвящена развитию детского и массового спорта. С учетом депутатских поправок предлагается ввести подушевое нормативное финансирование детско-юношеских спортивных школ, а также цифровую платформу Е-Спорт.

"Это позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тысяч тенге в год при текущем среднем уровне около 233 тысяч тенге и повысить оплату труда тренеров за счет доплат за квалификацию. Платформа Е-Спорт обеспечит учет, управление и аналитику в отрасли, а также обмен данными с другими системами", — отметил депутат.

Никита Шаталов также подчеркнул, что законопроект прошел тщательную парламентскую проработку. Всего поступило 110 поправок, они рассмотрены на 19 заседаниях, итоговая сравнительная таблица включает 75 позиций.