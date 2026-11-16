Депутаты выслушали предложения и обращения граждан

В течение двух недель депутаты всех фракций Курултая провели 155 встреч во всех регионах страны, посвящённых разъяснению Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе».

В этих мероприятиях приняли участие около 18 тысяч человек. Встречи охватили представителей различных социальных групп населения: трудовые коллективы промышленных предприятий, представителей аграрного сектора, педагогов, медицинских работников, предпринимателей, учёных, студентов и общественных деятелей. Основными темами обсуждения стали конкретные задачи по развитию экономики, социальной модернизации, масштабному строительству и технологическому обновлению страны.

Во многих регионах обсуждение Послания начиналось с вопросов, непосредственно связанных с повседневной жизнью людей. Особое внимание было уделено инициативе Главы государства «Народное строительство». Депутаты разъяснили масштаб программы, подчеркнув, что она не ограничивается возведением новых объектов, а предусматривает комплексную модернизацию инфраструктуры с учётом потребностей регионов. Строительство и обновление школ, больниц, спортивных и культурных объектов, развитие дорог и коммунальных сетей не только повысят качество жизни населения, но и создадут новые рабочие места. В ходе встреч особое внимание уделялось необходимости соответствия государственных проектов реальным запросам жителей и достижению конкретных результатов.

От вопросов инфраструктуры обсуждение перешло к экономическим и технологическим преобразованиям. На встречах с предпринимателями, представителями IT-сообщества и трудовыми коллективами поднимались вопросы привлечения инвестиций, поддержки отечественного производства, развития малого и среднего бизнеса, повышения производительности труда и сокращения административных барьеров. На промышленных предприятиях также обсуждались модернизация производственных мощностей, перспективы развития отраслей и создание необходимых условий для стабильной работы производств. Депутаты уделили особое внимание вопросам цифровизации и искусственного интеллекта. Они рассматривались не как самоцель, а как важный ресурс, способствующий развитию экономики, повышению эффективности и расширению возможностей граждан.

Значительная часть встреч была посвящена вопросам развития человеческого капитала. С педагогами, студентами, учёными и медицинскими работниками обсуждались качество образования, развитие науки, подготовка востребованных специалистов, условия труда и социальные гарантии. Особо подчёркивалась необходимость увязки системы образования с потребностями рынка труда, поддержки профессионального роста специалистов и создания условий для реализации потенциала молодёжи. В сфере здравоохранения также поднимались вопросы доступности и качества медицинской помощи, кадрового обеспечения, а также защиты профессиональных прав медицинских работников.

Своеобразный характер носили и встречи с представителями аграрного сектора. Основными темами обсуждения стали устойчивое развитие сельского хозяйства, поддержка фермеров, модернизация производства, развитие перерабатывающей отрасли и рациональное использование водных ресурсов. Участники обсуждали пути повышения эффективности сельского хозяйства, а также механизмы, позволяющие сделать результаты модернизации ощутимыми для сельхозпредприятий и жителей села.

В энергетической сфере приоритетное внимание уделялось наращиванию генерирующих мощностей, внедрению систем накопления электроэнергии и обеспечению надёжного энергоснабжения, которое является основой развития всей экономики.

Разъяснительная работа по Посланию не ограничивалась экономическими и социальными вопросами. На встречах с молодёжью, представителями общественности, научного сообщества, сферы культуры и спорта обсуждались гражданская ответственность, общественное согласие, национальные ценности, поддержка творческих инициатив и развитие массового спорта. Таким образом, дискуссии охватывали не только конкретные государственные проекты, но и общественные ориентиры, необходимые для их реализации.

Важной частью региональных поездок стал открытый обмен мнениями о будущем страны. Участники встреч получили возможность напрямую задавать вопросы депутатам и представителям центральных государственных органов, поднимать волнующие их проблемы и вносить предложения по их решению. Состоялся открытый диалог с представителями различных профессиональных сообществ и жителями регионов.

Как показали встречи с населением, приоритеты, обозначенные в Послании, находят широкую поддержку среди граждан, поскольку предстоящие преобразования направлены на улучшение их повседневной жизни. Это отмечают работники предприятий, медицинские работники, педагоги, представители аграрной отрасли и молодёжь. Участники встреч не только поддержали инициативы Послания, но и подняли практические вопросы, непосредственно влияющие на их реализацию. Такие содержательные диалоги позволили увязать общенациональные задачи с запросами конкретных регионов и профессиональных сообществ.

Работа депутатов в регионах стала продолжением разъяснения инициатив Президента в формате диалога и обмена мнениями с местными жителями. Такое взаимодействие имеет важное значение как для законотворческой деятельности, так и для контроля за реализацией запланированных реформ. Это, в частности, важный механизм, позволяющий обеспечить реализацию приоритетов, обозначенных в Послании, через решения, отвечающие реальным потребностям граждан.