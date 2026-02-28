Проект новой Конституции формирует новую модель взаимоотношений государства и общества, основанную на принципе человекоцентричности, считают эксперты, передает BAQ.kz.

По ее словам, на высшем уровне впервые закрепляется приоритет человеческого достоинства, социальной справедливости и равенства возможностей. Также документ усиливает гарантии защиты частной собственности, свободы предпринимательства и подотчетности государственных институтов перед гражданами.