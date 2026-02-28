  • Главная
Спикер выступила на межпартийных дебатах "Новая Конституция - новые возможности".

Фото: BAQ.kz

Проект новой Конституции формирует новую модель взаимоотношений государства и общества, основанную на принципе человекоцентричности, считают эксперты, передает BAQ.kz

Представитель партии "Ак жол" Дания Еспаева подчеркнула, что приоритет человеческого достоинства социальной справедливости и равенства возможностей впервые закрепляется на высшем уровне.

По ее словам, на высшем уровне впервые закрепляется приоритет человеческого достоинства, социальной справедливости и равенства возможностей. Также документ усиливает гарантии защиты частной собственности, свободы предпринимательства и подотчетности государственных институтов перед гражданами.

"Проект новой Конституции формирует справедливую, сбалансированную политическую систему. Он усиливает принципы открытости, подотчетности и ответственности государственных институтов перед гражданами. В условиях стремительно меняющегося мира, глобальной конкуренции и технологической трансформации именно гибкость и адаптивность политической системы становятся ключевыми факторами национальной устойчивости", - сообщила спикер.

 

