Десять человек в Казахстане носят имя Курылтай

Имя Курылтай и его варианты сегодня встречаются в Казахстане редко.

21 Августа 2026, 10:35
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BAQ.kz 21 Августа 2026, 10:35
21 Августа 2026, 10:35
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Фото: BAQ.kz

В Республике Казахстан имя Курылтай и его варианты сегодня встречаются редко.

По данным Бюро национальной статистики, в стране на август 2026 года зарегистрированы граждане с именами «Құрылтай», «Курылтай», «Курултай» и «Курлтай». Всего такое имя носят 10 человек – шесть мужчин и четыре женщины.

Больше всего обладателей необычного имени проживают в Восточно-Казахстанской области – четыре человека. Ещё двое зарегистрированы в Алматы.

По одному человеку с именем Құрылтай или его вариантами проживают в Абайской, Жамбылской, Карагандинской и Мангистауской областях.

Половина носителей имени – люди в возрасте 65 лет и старше. Самому старшему из них 80 лет.

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