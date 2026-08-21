В Республике Казахстан имя Курылтай и его варианты сегодня встречаются редко.

По данным Бюро национальной статистики, в стране на август 2026 года зарегистрированы граждане с именами «Құрылтай», «Курылтай», «Курултай» и «Курлтай». Всего такое имя носят 10 человек – шесть мужчин и четыре женщины.

Больше всего обладателей необычного имени проживают в Восточно-Казахстанской области – четыре человека. Ещё двое зарегистрированы в Алматы.

По одному человеку с именем Құрылтай или его вариантами проживают в Абайской, Жамбылской, Карагандинской и Мангистауской областях.

Половина носителей имени – люди в возрасте 65 лет и старше. Самому старшему из них 80 лет.