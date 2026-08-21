Десять человек в Казахстане носят имя Курылтай
Имя Курылтай и его варианты сегодня встречаются в Казахстане редко.
21 Августа 2026, 10:35
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21 Августа 2026, 10:3521 Августа 2026, 10:35
131Фото: BAQ.kz
В Республике Казахстан имя Курылтай и его варианты сегодня встречаются редко.
По данным Бюро национальной статистики, в стране на август 2026 года зарегистрированы граждане с именами «Құрылтай», «Курылтай», «Курултай» и «Курлтай». Всего такое имя носят 10 человек – шесть мужчин и четыре женщины.
По одному человеку с именем Құрылтай или его вариантами проживают в Абайской, Жамбылской, Карагандинской и Мангистауской областях.
Половина носителей имени – люди в возрасте 65 лет и старше. Самому старшему из них 80 лет.
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