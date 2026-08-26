Десять мандатов: «Ауыл» назвала своих депутатов
26 Августа 2026, 19:14
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26 Августа 2026, 19:1426 Августа 2026, 19:14
67Фото: Пресс-служба партии
Партия «Ауыл» определила десять кандидатов, которым будут переданы депутатские мандаты в новом составе Курултая Республики Казахстан.
Соответствующий список утвердили на заседании Бюро Политического совета партии по итогам выборов в Курултай, состоявшихся 23 августа. По результатам голосования «Ауыл» получила десять депутатских мандатов.
В список вошли:
- Айтуганов Кайрат Капарович
- Байманов Шахмардан Аскарович
- Бегалиева Захира Онгарбаевна
- Егизбаев Серик Рахметоллаевич
- Иргибаев Мурат Саматович
- Каджибекова Ажар Елемесовна
- Киян Владимир Сергеевич
- Мухаметов Алмас Ерекұлы
- Райханова Динара Куанышевна
- Токсеитова Рабига Альбековна
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