Десять мандатов: «Ауыл» назвала своих депутатов

Партия «Ауыл» определила десять кандидатов, которым будут переданы депутатские мандаты в новом составе Курултая Республики Казахстан.

Соответствующий список утвердили на заседании Бюро Политического совета партии по итогам выборов в Курултай, состоявшихся 23 августа. По результатам голосования «Ауыл» получила десять депутатских мандатов.

В список вошли: