Десять мандатов: «Ауыл» назвала своих депутатов

26 Августа 2026, 19:14
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Пресс-служба партии 26 Августа 2026, 19:14
26 Августа 2026, 19:14
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Фото: Пресс-служба партии

Партия «Ауыл» определила десять кандидатов, которым будут переданы депутатские мандаты в новом составе Курултая Республики Казахстан.

Соответствующий список утвердили на заседании Бюро Политического совета партии по итогам выборов в Курултай, состоявшихся 23 августа. По результатам голосования «Ауыл» получила десять депутатских мандатов.

В список вошли:

  1. Айтуганов Кайрат Капарович
  2. Байманов Шахмардан Аскарович
  3. Бегалиева Захира Онгарбаевна
  4. Егизбаев Серик Рахметоллаевич
  5. Иргибаев Мурат Саматович
  6. Каджибекова Ажар Елемесовна
  7. Киян Владимир Сергеевич
  8. Мухаметов Алмас Ерекұлы
  9. Райханова Динара Куанышевна
  10. Токсеитова Рабига Альбековна

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