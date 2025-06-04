Десятилетний казахстанец не смог купить сладости из-за долгов по налогам
В Уральске ребёнку заблокировали счёт из-за несданной отчётности.
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В Западно-Казахстанской области произошёл резонансный случай — 10-летнему школьнику заблокировали банковский счёт. Причиной стала не сданная налоговая отчётность отцом ребёнка, передает BAQ.KZ со ссылкой на "МГ".
Инцидент произошёл накануне, когда мальчик попытался расплатиться в магазине. Транзакция была отклонена. Отец школьника рассказал:
"Вчера ребёнок побежал в магазин купить сладости, а расплатиться не смог. Стали выяснять — счёт заблокирован. Нашли распоряжение, в котором указано, что ограничения наложены управлением госдоходов Уральска. Там даже были даны номера телефонов, но с утра ни по одному не удалось дозвониться".
В Департаменте государственных доходов ЗКО пояснили: счёт зарегистрирован на имя ребёнка, но привязан к ИИН отца, а тот не сдал налоговую отчётность за второе полугодие.
"Блокировка была произведена в рамках стандартной процедуры. Счёт будет разблокирован после сдачи отчётности", — сообщили в ведомстве.
Случай вызвал волну возмущения в соцсетях: многие пользователи считают, что подобные меры не должны затрагивать несовершеннолетних, особенно когда речь идёт о мелких или семейных счетах, используемых детьми.
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