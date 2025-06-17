Более 600 граждан из 17 стран эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report. Уже пять дней подряд на высоком уровне осуществляется гуманитарный коридор через пограничный пункт Астара.

С начала конфликта между Израилем и Ираном более 600 человек получили возможность безопасно и с комфортом покинуть территорию Ирана, воспользовавшись переходом в Азербайджан. Среди эвакуированных - как граждане Азербайджана, так и иностранцы из 17 различных стран.

В числе эвакуированных граждане стран СНГ: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также помощь в вывозе была оказана гражданам европейских стран, включая Германию, Испанию, Италию, Сербию, Румынию и Португалию.

Кроме того, несмотря на меньшие количества, в числе выехавших оказались и граждане США, ОАЭ, Китая и Вьетнама.

По словам эвакуированных, на иранской стороне границы всё ещё ожидают перехода сотни людей, надеясь на скорейшую эвакуацию через Азербайджан.