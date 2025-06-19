Дефицит электроэнергии в Казахстане растёт, и государству приходится закупать её у соседей по цене в 2-3 раза выше рыночной. По словам сенатора Шакарыма Буктугутова, только в 2023 году на это ушли десятки миллиардов тенге, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, правительство планирует полностью закрыть дефицит к 2029 году за счёт модернизации и ввода новых мощностей на 36 гигаватт. Однако сенатор указал на то, что более эффективный путь – это снижение энергопотребления самими предприятиями.

"Главный потребитель электроэнергии – это промышленный сектор. Около двух третей всей энергии уходит туда. Но на его модернизацию, несмотря на выделенные 592 миллиона тенге, в 2024 году не было освоено ни одного тиына", – возмутился Буктугутов.

По его мнению, оправдания о "высоких процентных ставках и дорогих займах" несостоятельны. Он призвал Министерство промышленности и строительства немедленно изменить подход и начать реальную работу по внедрению энергоэффективных технологий.

Ответил на критику вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов. Он подтвердил, что средства действительно не были освоены, сославшись на экономические трудности и дороговизну кредитов.

"Несмотря на одобрение более 50 проектов, банки второго уровня предложили высокие ставки, что затруднило реализацию. Сейчас мы вместе с ПРООН ищем новые эффективные механизмы господдержки", - заявил он.

По словам Кажкенова, работа по снижению энергоемкости продолжается. В 2023 году ВВП стал менее энергоемким на 1,38% по сравнению с 2021 годом. В обрабатывающей промышленности снижение составило 25%, в добывающей - 17%.

Кроме того, в 2024 году было реализовано мероприятий на 18,9 млрд тенге, что позволило сэкономить 237 тысяч тонн условного топлива.

Однако сенаторы считают, что этого недостаточно. Без кардинальных мер по снижению энергозатрат со стороны промышленности Казахстан рискует не только утратить энергонезависимость, но и увязнуть в многомиллиардных тратах на импорт электричества.