В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 14 828 этнических казахов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Всего с 1991 года в Казахстан прибыли 1 млн 162,9 тыс. этнических казахов.

С начала текущего года 44,5% кандасов прибыли из Узбекистана, 43,6% — из Китайской Народной Республики, 4,1% — из Туркменистана, 3% — из Монголии, 2,5% — из России и 2,3% — из других стран.

По состоянию на 1 декабря 2025 года доля этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершеннолетние — 34%, пенсионеры — 8,6%.

Среди кандасов трудоспособного возраста 15% имеют высшее образование, 27,6% — среднее специальное, 51,1% — общее среднее образование, 6,3% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи расселились в различных регионах страны. Вместе с тем для их размещения определены трудодефицитные регионы, в числе которых Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 декабря 2025 года в указанные регионы переселено 2 218 кандасов.

Кандасам, прибывающим в данные области, предоставляются меры государственной поддержки. В частности, предусмотрена единовременная субсидия на переезд в размере 70 МРП, что составляет 275,2 тыс. тенге, на главу семьи и каждого ее члена. Кроме того, в течение одного года ежемесячно компенсируются расходы на наем жилья и оплату коммунальных услуг в размере от 15 до 30 МРП, что составляет от 59 до 118 тыс. тенге.

С начала года различными мерами поддержки охвачены 1 279 кандасов, из которых 356 человек трудоустроены на постоянную работу.

В целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры поддержки работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. В рамках этой работы внедрен сертификат экономической мобильности, который предоставляется для покупки или строительства жилья, а также для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам. Сертификат выдается единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.