В самом сердце престижного микрорайона Баганашыл, на проспекте Аль‑Фараби, где давно желают строить элитные коттеджи с видом на Заилийский Алатау, уже полвека стоит Алматинский областной детский дом №1. Его здание 1963 года постройки давно обветшало: трещины, коммуникации "на издыхании", не хватает актового зала, спортплощадки, есть риски аварийности, но в официальном документе госэкспертизы здание не признается аварийным, оно требует ремонта. Недавно воспитанников детского дома начали переводить в новый детдом в Конаеве. Но дети были против. Общественность города Алматы и некоторые депутаты их поддержали и считают, что на снос детского дома есть причины - земельные интересы и высокая стоимость земли в Баганашыле, а акимат, действует как подконтрольный проводник. На днях Президент страны поручил оставить детей в Баганашыле и провести по данному вопросу расследование. Корреспондент BAQ.kz разбирался в истории: насколько справедливо переселение детей, и что скрывается за официальными заявлениями?

История трёх участков: как у детдома забрали землю

История детского дома в Баганашыле тесно связана с административными изменениями в регионе, когда границы между городом Алматы и Алматинской областью неоднократно корректировались. Территория выше проспекта Аль‑Фараби исторически принадлежала Алматинской области. Со временем, по мере расширения Алматы, отдельные участки стали переходить в юрисдикцию города, но формально остались за областью. Такая "геополитическая неразбериха" породила множество юридических нюансов.

Детский дом имел в распоряжении три отдельных земельных участка. Один из них - основной, тот самый, на котором стоит здание учреждения в Баганашыле. Второй участок - в Ерменсае, расположенный примерно в 10 минутах вверх от основного здания. Там раньше была дача для детей. Это было зелёное, просторное место, где дети отдыхали на каникулах. Но в последние годы участок пришёл в полное разрушение и запустение.

"Его не ремонтировали, забросили, как будто намеренно. Сегодня он в аварийном состоянии, и дети туда больше не ездят. Складывается впечатление, что всё идёт к тому, чтобы позже сказать: "территория непригодна", и официально вывести её из ведения детского дома", - комментирует общественный деятель Аружан Саин.

Третий участок - уже "ушёл". Как именно - неизвестно, но он перестал числиться за учреждением. Это вызвало тревогу у бывших сотрудников и общественников.

Таким образом, формально учреждение подведомственно Алматинской области, но фактически находится в Алматы. Детей привозят из области, но за землями в центре города ведётся тихая борьба. И, как отмечает общественница, эта история могла бы остаться в тени, если бы не одно ключевое событие.

В феврале 2025 года на территорию детского дома прибыли рабочие и начали вырубку деревьев. Без официальных уведомлений, без табличек о разрешении, без общественных слушаний. Было вырублено около 150 деревьев, причём только на 50 из них имелись хоть какие-то документы. Рабочие не скрывали своих намерений: на месте детского дома якобы будет строиться жилой комплекс. Это стало первым тревожным сигналом: речь идёт не об улучшении условий жизни детей, а о подготовке территории под коммерческую застройку. Этот эпизод поднял волну возмущения.

Эколог и депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов резко раскритиковал бездействие органов и усомнился в честности решений чиновников, связанных с вырубкой деревьев и переносом детского дома. По его словам, с самого начала действия по уничтожению зелёных насаждений сопровождались странной тишиной со стороны силовых структур - никаких действий в отношении вырубщиков предпринято не было.

Эколог затронул вопрос компенсации за вырубку зелёных насаждений, напомнив, что по закону, при вырубке деревьев необходимо компенсировать посадку 1:50.

"160 деревьев умножьте на 50 - и вы получите количество деревьев, которые они обязаны были компенсировать в радиусе одного километра. А если в этом радиусе нет свободной земли - тогда посадки должны быть организованы на усмотрение акимата. Но, насколько мне известно, компенсации не было вообще. Это вопросы к Управлению экологии: где деревья, где компенсация, и кто понёс за это ответственность?", - напоминает депутат.

Он также высказался о состоянии здания детского дома, которое, по его мнению, невозможно признать аварийным.

"Здание абсолютно нормальное - не такое уж старое и не в таком запущенном состоянии, чтобы его сносить, оно просто требует ремонта. Проблемные участки - это стыки и переходы, где наблюдаются потёки воды из-за негерметичной кровли. Это не критично, не дорого стоит и легко устраняется. Здание можно отремонтировать, установить фасады и сделать нормальное покрытие. В целом, оно ничем не отличается от обычных советских школ", - подчеркивает эколог.

Самый болезненный вопрос: почему, обладая хорошим участком и готовым пространством, государство довело здание детского дома до состояния разрушения?

"Здание советское, крепкое, 1963 года постройки. Почему его довели до аварийного состояния? За зданием, есть огромная территория, футбольное поле, бывшие огороды, сады. У детей даже был трактор, и они сами себе выращивали овощи", - рассказывает Аружан Саин.

В этом же ключе поднимается тема детской дачи в Ерменсае - отличное место для летнего отдыха, превращённое в руины.

Елеусизов, как и другие общественники, считает, что детям нужно дать возможность дожить в привычной им среде. А решение о переносе детского дома, по его мнению, вероятнее всего, продиктовано коррупционными интересами.

"То, что они хотят переселить детей - коррупционный голос чиновников, которые за этим вопросом стоят. Здесь необходимо провести служебное расследование. И в случае необходимости - отправить в отставку или привлечь к уголовной ответственности всех сотрудников, кто был вовлечён в это дело", - отмечает депутат.

"Золотая земля" и меморандумы: кто и зачем подписывает?

Парадоксально, но ключевые решения по детскому дому, находящемуся формально в юрисдикции Алматинской области, координируются с участием акимата города Алматы. Возникает логичный вопрос: если земля принадлежит области, и дети находятся на попечении области, зачем тогда к процессу активно подключается городская власть?

"Почему подписывают меморандум, когда земля принадлежит области? При чём здесь вообще акимат города Алматы? Я получила отписки - от Прокуратуры, Антикора, других структур. Все сослались друг на друга, а ответа по существу - нет. Хотя мы имеем на руках выступления уполномоченного по правам ребёнка, акима и других официальных лиц, которые заявляли публично, что дети будут жить в этом детском доме", - рассказывает Аружан Саин.

Все это подтверждает опасения общественников: заявления были сделаны для временной передышки - чтобы погасить скандал, пока в кулуарах продолжалась работа по "освобождению" территории.

Акимат молчал: никаких документов о застройке не публиковалось, общественных слушаний не проводилось, хотя деревья в феврале зачем-то вырубили, и как признались вырубщики – там планируется строительство ЖК.

Архитектор, член Алматинской Ассоциации архитекторов, участник экспертной комиссии по проекту "Генерального плана развития города Алматы до 2040 года" Павел Савранчук отмечает, что в формально утвержденных материалах проекта детальной планировки (ПДП) этой планировочной зоны Детский дом сохраняется "статус-кво" и обозначен как "Учреждение здравоохранения и соцобеспечения" (в условных обозначениях – цвет синий)

"Утверждение состоялось 29 декабря 2023 года. Никаких изменений на его территории согласно проекту не предполагается. Получается, либо судьба объекта решалась втайне от разработчиков ПДП, либо содержание ПДП это успокоительная маскировка для общества, прикрывающая сознательное вероломство. Пикантность придает тот факт, что действие происходит сразу на двух территориальных образованиях (город и область), администрации которых не могли быть в неведении", - комментирует архитектор.

Он сомневается в адекватности экспертного заключения о ветхости здания. Как человек, причастный к строительству и имеющий фото и видео здания детского дома, он отмечает, что здание выполнено в крупноблочных конструкциях, возможно по индустриальному Ж/Б каркасу, что на момент его постройки было прогрессивным приемом для строительства общественных объектов. Причем с повышенными на тот период требованиями к сейсмостойкости.

"Возможно, в соответствии с ужесточением норм нужно усиление, но это совсем другой вопрос. В планировочной зоне города, где находится дом, исторически сосредоточены различные детские образовательные объекты, причем с хорошим благоустройством. Это обстоятельство дает возможность вести здесь жилищное строительство без возведения школьных и дошкольных учреждений, что как я полагаю не осталось без внимания не оглашённых на сегодняшний день заинтересантов. При этом при освобождении участка застройщик получает чистую территорию, обеспеченную внешними сетями и без необходимости выплаты компенсаций и переселения собственников жилья. Это лишь некоторые подмеченные обстоятельства по вопросу происходящей ситуации", - отмечает архитектор.

Повторяющийся сценарий: интернат на Калинина - ещё одна "золотая" история

Ситуация с детским домом в Баганашыле - не единичный случай. Подобные схемы, где в качестве прикрытия используются интересы детей, а в реальности прослеживаются коммерческие мотивы и интерес к дорогим участкам, происходят и в других частях Алматы. Яркий пример – интернат им. Нусипбаева для одаренных детей Алматинской области на Богенбай батыра, 53 в Алматы.

Это учреждение долгое время служило домом для детей с особенными образовательными потребностями. Здесь учились и воспитывались те, кто потом становился выдающимися артистами, музыкантами, культурными деятелями. Однако сегодня интернат находится в ужасающем состоянии.

"Там в своё время заключили договор на капитальный ремонт. Детей переселили временно в спортзал. Общежитие, где они жили, разрушили. Но ремонт так и не начали. Теперь - пустота, руины. А детям говорят: здесь жить нельзя, здание не пригодно. И, скорее всего, их переселят в какое-нибудь удалённое место. Всё это очень похоже на то, что происходит с Баганашылом: здание намеренно доводят до аварийности, чтобы потом продать участок или отдать под застройку", - считает Аружан Саин.

Этот прецедент подтверждает подозрения: механизм работает, и он апробирован - социальный объект лишается ресурсов, ухудшается его состояние, затем появляется техзаключение о "непригодности" и как результат - переезд. А земля, как правило, оказывается в распоряжении строительных компаний. В районах города, где земля стоит миллионы долларов за гектар, такие процессы проходят особенно быстро и бесшумно.

"У Алматинской области есть имущество, которое позволяет детям жить в большом городе, пользоваться его инфраструктурой, получать доступ к хорошему образованию, медицине, культуре. Почему, имея это, государство добровольно ухудшает качество их жизни? Ради чего?", - задается вопросами Аружан Саин.

Эта история – не просто спор о ветхом здании или территориальных границах между городом и областью. Ситуация напоминает классический кейс: мотив безопасности обнажает мотив выгоды - да ещё на перспективу многомиллиардной прибыли от застройки. Природу спешки задаёт акимат, балансируя между техническими аргументами и "лучшими условиями" в Конаеве. Но общественники и дети чувствуют, что дело не только в ремонте здания, а в том, что земля в Алматы стоит слишком дорого, чтобы её просто так отдавать. Они надеются, что поручение президента по данной ситуации будет выполнено – и расследование расставит все точки над "i".

Фото: Венера Касумова.