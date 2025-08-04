Детские кружки по блату: проверка в Акмолинской области вскрыла грубые нарушения
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В Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Акмолинской области поступило обращение предпринимателей о действиях Управления образования в сфере дополнительного образования детей, передает BAQ.KZ.
Согласно обращению, в регионе сложилась практика ежегодной пролонгации договоров на размещение государственного образовательного заказа с одними и теми же поставщиками. Это привело к ограничению конкуренции и предоставлению необоснованных преимуществ действующим организациям по сравнению с новыми участниками рынка.
В 2025 году на дополнительное образование детей в области выделено 1,2 млрд тенге. Государственный заказ размещается в 10 районах и 2 городах, охватывая 9 499 детей в 278 кружках. В их числе — языковые и спортивные секции, курсы компьютерной грамотности, математики, робототехники, рукоделия и др.
По итогам рассмотрения обращения Департамент направил в адрес Управления образования уведомление с требованием обеспечить равные конкурентные условия при размещении государственного заказа. Управление образования согласилось с доводами антимонопольного органа.
На 2026 год акиматам районов и городов поручено организовать конкурсные процедуры на общих основаниях без продления ранее заключённых договоров.
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