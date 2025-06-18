Детский научный музей международного уровня появится в Алматы
Проект реализуется по поручению Главы государства.
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В Алматы полным ходом идет реализация одного из самых амбициозных образовательных проектов страны — Детского научного музея. Аким города Дархан Сатыбалды лично ознакомился с ходом работ и подчеркнул значимость объекта для интеллектуального развития будущих поколений.
Музей станет первым в Казахстане интерактивным пространством, где дети смогут через игру и эксперименты приобщаться к науке, технологиям, инженерии и математике (STEM-направлениям). Проект реализуется по поручению Президента Казахстана в сотрудничестве с Научным центром Сингапура и компанией Kingsmen Exhibit PTE LTD, известной своими инновационными музейными решениями по всему миру.
На сегодняшний день завершены демонтажные работы и начат этап усиления конструкций, передает BAQ.KZ. Все работы проходят под контролем технической экспертизы, профильных подразделений акимата и международных экспертов в области образования и ESG-практик.
Во время рабочей встречи с генеральным директором Научного центра Сингапура, доктором Тит Менг Лимом, были обсуждены вопросы внедрения сингапурской модели управления музеем, подготовки кадров и передачи лучших мировых образовательных практик. Сингапурская сторона выразила готовность оказать всестороннюю поддержку в обучении казахстанской команды.
Особое внимание в проекте уделяется инклюзивности. Музей будет оборудован специальными зонами для детей с особыми образовательными потребностями, включая "тихую комнату" для посетителей с высокой сенсорной чувствительностью — это решение уже вызвало положительный отклик среди экспертов и родительской общественности.
"Мы создаем не просто музей, а новое образовательное пространство, где дети смогут развивать исследовательское мышление с самого раннего возраста. Это инвестиция в будущее нашей страны", - отметил Дархан Сатыбалды.
Глава города поручил строго следить за качеством и сроками реализации проекта. Музей будет интегрирован в городскую систему дошкольного и начального образования, что обеспечит доступ к передовым образовательным технологиям для тысяч детей.
Открытие Детского научного музея в Алматы запланировано на 2026 год и, по мнению специалистов, может стать новой точкой притяжения для юных исследователей со всего Казахстана.
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