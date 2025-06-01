В преддверии Дня защиты детей особенно важно говорить не только о правах ребёнка, но и о конкретных практиках, которые позволяют этим правам реализовываться. Один из таких примеров — система дворовых клубов в Астане, ставшая опорой для детей из разных социальных слоёв, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в столице функционируют 10 дворовых клубов, подведомственных КГУ "Молодёжный ресурсный центр "Астана жастары". Эти пространства работают на бесплатной основе и предоставляют детям и подросткам возможность заниматься спортом, творчеством, музыкой, ремеслом и даже шахматами.

Клубы охватывают более 2500 воспитанников в возрасте от 7 до 35 лет, при этом основную целевую аудиторию составляют дети от 7 до 14 лет.

Работа дворовых клубов организована в каждом районе города:

В районе Алматы действуют четыре клуба: "Қыран", "Жасқанат", "Tahtay", "Армандастар";

В Сарыарке — три: "Динамо", "ProFit", "Sabat fight club";

В Байконуре — один клуб: "Байтерек";

В Есиле — клуб "Ақжол";

В Нуре — клуб "Уркер".

Каждый клуб реализует индивидуальную программу, формирует собственное расписание занятий и событий. В общей сложности действует 124 кружка и секции, из которых 68 — спортивные и 56 — творческие. При этом особое внимание уделяется детям из социально уязвимых семей. Им предоставляются индивидуальные занятия, нацеленные не только на развитие навыков, но и на укрепление уверенности в себе, социализацию и эмоциональную поддержку.

Дворовые клубы — это результат как государственной поддержки, так и личных инициатив. Так, например, несколько лет назад в районе Байконур был открыт клуб по инициативе местной жительницы, которая добилась помещения, нашла преподавателей и запустила работу с нуля. Сейчас она возглавляет дворовый клуб "Байтерек".

Она говорит, что идея создать дворовый клуб родилась неслучайно. К ней часто обращались многодетные мамы, матери-одиночки — семьи, которым было непросто оплачивать занятия для детей. Женщина понимала, что коммерческие кружки — не для всех. Тогда и решила: нужно создать что-то бесплатное, доступное.

"У нас в доме тогда подвалы были в ужасном состоянии — заброшенные, грязные, с посторонними запахами. Я живу на первом этаже и подумала: почему вместо того, чтобы там обитали наркоманы или случайные жильцы, не сделать помещение полезным — для детей? Я начала с подачи заявки в КСК, но получила отказ. Тогда обратилась в городской акимат, затем в Байконурский. Ходила, объясняла, убеждала. В итоге добилась своего — и открыла первый клуб", — рассказывает Бахыт Айданбекова.

Победы на полках — гордость клуба

В кабинете руководителя — десятки кубков, дипломов и наград. Клуб "Байтерек" — не просто место для занятий, а центр, где воспитываются чемпионы, артисты и лидеры.

Витрины, наполненные детскими поделками, вязаными изделиями, бумажными журавликами и аппликациями. Здесь каждый экспонат — результат труда, терпения и фантазии ребёнка.

Художественные композиции и детское искусство: на стенах — рисунки, гобелены, картины и декоративные панно.

Музыка как язык души: отдельный зал отведён под занятия по гитаре и домбре. Совмещая современное и традиционное, здесь растят будущих исполнителей.

Зал для танцев и самовыражения: зеркала, станки и сценические элементы создают полноценную атмосферу для хореографии. Танцевальные занятия помогают детям раскрыться, почувствовать ритм и уверенность.

Шахматный клуб: здесь учат стратегическому мышлению

В тишине шахматного класса слышны только щелчки фигур и страницы учебников. Воспитанники клуба регулярно участвуют в турнирах и развивают логическое мышление.

Сейчас это полноценное образовательное и культурное пространство, в котором проходят тренировки, концерты, праздники и мастер-классы. В летний период клубы переходят на специальный сезонный режим: для ребят организуют выездные экскурсии, спортивные турниры, творческие лагеря и дворовые фестивали.

Сегодня такие клубы становятся не просто площадкой для занятий, а местом, где формируется личность, раскрываются таланты и укрепляется вера ребёнка в себя и в мир вокруг.

Автор фото: Жансая Дуйсебаева.