Детям до 15 лет закрыли доступ к соцсетям в Турции

В Турции вступил в силу запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Платформы должны проверять возраст пользователей и постепенно блокировать уже существующие детские аккаунты. По словам министра по делам семьи и социальных служб Махинур Гекташ, переходный период продлится до 31 марта 2027 года.

Для входа в соцсети пользователям необходимо будет подтвердить личность через государственную платформу e-Devlet. Подростки от 15 до 18 лет смогут пользоваться платформами с ограничениями: им запретят вести прямые трансляции, а переписываться они смогут только с друзьями.

За нарушение новых требований предусмотрены санкции как для социальных сетей, так и для тех, кто регистрирует аккаунты на детей младше 15 лет. При этом иностранные туристы смогут пользоваться соцсетями после подтверждения паспортных данных. Власти Турции объясняют нововведение необходимостью защитить детей и освободить больше времени для учёбы.