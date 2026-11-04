Детям из шести районов Актюбинской области стала доступна бесплатная реабилитация

В поселке Шубаркудук Актюбинской области открылся реабилитационный центр «Ainala» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, психоневрологическими заболеваниями и расстройствами аутистического спектра. Помощь здесь оказывают бесплатно, причем обратиться могут семьи сразу из шести районов области. Для многих родителей это возможность получать необходимые услуги без постоянных поездок в Актобе.

Развитие реабилитационной помощи за пределами крупных городов стало одним из направлений, обозначенных Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 28 октября. Президент отдельно подчеркнул необходимость строительства медицинских учреждений в районах и поселках.

«В каждом областном центре, районах и даже поселках мы должны приступить к строительству и ремонту гражданской инфраструктуры: дорог, аэропортов, вокзалов, медицинских учреждений всех типов, включая реабилитационные центры для особенных детей, а также домов творчества и спортивных объектов, библиотек и научных центров», - заявил Глава государства.

Кто может получить бесплатную помощь

Центр «Ainala» принимает детей из Темирского, Алгинского, Мугалжарского, Кобдинского, Уилского и Байганинского районов.

Сейчас реабилитацию проходят 11 детей. После выхода на полную мощность учреждение сможет одновременно принимать не менее 50 пациентов. Общая площадь центра составляет 2 тысячи квадратных метров.

Здесь оборудованы кабинеты прикладного анализа поведения (ABA-терапии), сенсорной интеграции, лечебной физкультуры и механотерапии. Работают соляная комната, иммерсионная ванна, мастерские трудовой и арт-терапии.

Предусмотрены кабинеты раннего вмешательства и социально-бытовой адаптации.

С детьми работают невролог, психолог, логопед, дефектолог и инструкторы лечебной физкультуры. Специалисты совместно разрабатывают индивидуальные программы реабилитации с учетом состояния здоровья и особенностей развития каждого ребенка.

Можно оставаться на круглосуточную реабилитацию

В центре предусмотрены дневной и круглосуточный стационары. Для семей из отдаленных населенных пунктов это особенно удобно, поскольку ежедневные поездки на процедуры требуют времени и дополнительных расходов.

Для работы в новом учреждении специальную профессиональную подготовку и повышение квалификации прошли 30 специалистов.

Раньше родителям приходилось обращаться за необходимой реабилитацией в областной центр.

«Теперь появилась возможность бесплатно получать квалифицированную помощь у себя в регионе. Для нас, родителей, это большая поддержка», - рассказала жительница Жаксымайского сельского округа Рая Умирова.

Жительница Шубаркудука Анаргуль Коскулакова тоже отметила, что открытие центра стало долгожданным событием для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

«Теперь наши дети могут получать необходимые реабилитационные услуги у себя в регионе, при поддержке квалифицированных специалистов. Особенно важно, что все услуги предоставляются бесплатно», - поделилась она.

Кто участвовал в создании центра

Проект реализован при участии акимата Актюбинской области, акционерного общества «Самрук-Казына» и общественного фонда «Baquatty Aimaq Qory».

В день официального открытия в центре провели день открытых дверей, во время которого представили специализированные кабинеты, оборудование и доступные виды реабилитации.

Новый центр рассчитан на оказание помощи детям сразу из нескольких районов области. Семьи смогут получать необходимые процедуры ближе к дому, а дети проходить реабилитацию по индивидуальным программам под наблюдением профильных специалистов.