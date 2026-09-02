Детям открыли страницы истории в Архиве Президента
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Уникальные документы, которые обычно хранятся в фондах Архива Президента, показали детям сотрудников органов прокуратуры. Ребята увидели материалы, связанные со становлением и развитием независимого Казахстана, сообщает BAQ.KZ.
Экскурсия получилась похожей на путешествие по страницам истории страны. За архивными документами стоят события, решения и люди, которые в разные годы влияли на развитие Казахстана.
Детям рассказали, как хранятся такие материалы, почему архивные документы имеют особую ценность и какие события прошлого можно восстановить благодаря сохранившимся свидетельствам.
Организаторы постарались показать историю не как набор дат из учебника, а через подлинные документы, которые десятилетиями сохраняются в архивных фондах.
Поездку организовали органы прокуратуры в рамках летней оздоровительной кампании и программы досуга детей сотрудников.
В прокуратуре отметили, что такие встречи помогают заинтересовать школьников историей Казахстана и познакомить их с наследием страны. Мероприятие прошло в рамках работы с подрастающим поколением, связанной с принципами «Закон и порядок» и «Адал азамат».
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 сентября
- Вокзал станции Түрксиб с почти вековой историей открыли после обновления
- Сколько составят минимальная зарплата, пенсия и МРП в 2027 году
- Заморозки, дождь со снегом и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 2 сентября
- Прокуратура защитила права 3,4 тыс. предпринимателей в Семее