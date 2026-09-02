Детям открыли страницы истории в Архиве Президента

Уникальные документы, которые обычно хранятся в фондах Архива Президента, показали детям сотрудников органов прокуратуры. Ребята увидели материалы, связанные со становлением и развитием независимого Казахстана, сообщает BAQ.KZ.

Экскурсия получилась похожей на путешествие по страницам истории страны. За архивными документами стоят события, решения и люди, которые в разные годы влияли на развитие Казахстана.

Детям рассказали, как хранятся такие материалы, почему архивные документы имеют особую ценность и какие события прошлого можно восстановить благодаря сохранившимся свидетельствам.

Организаторы постарались показать историю не как набор дат из учебника, а через подлинные документы, которые десятилетиями сохраняются в архивных фондах.

Поездку организовали органы прокуратуры в рамках летней оздоровительной кампании и программы досуга детей сотрудников.

В прокуратуре отметили, что такие встречи помогают заинтересовать школьников историей Казахстана и познакомить их с наследием страны. Мероприятие прошло в рамках работы с подрастающим поколением, связанной с принципами «Закон и порядок» и «Адал азамат».