Детям рассказали, как беречь лес в «Семей орманы»
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В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» провели экологическую экскурсию для воспитанников Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, передает BAQ.KZ.
Познавательную прогулку организовали в рамках экологической программы «Таза Қазақстан». Детей сопровождали сотрудники Краснокордонского лесного хозяйства.
Во время экскурсии школьникам рассказали о растениях, животных и птицах, обитающих на территории резервата, а также объяснили основные правила поведения в лесу.
Особое внимание специалисты уделили пожарной безопасности. Детям напомнили, что в лесном массиве нельзя разводить костры, оставлять мусор, ломать растения и причинять вред животным.
«Лесной массив имеет большую площадь и охраняется на государственном уровне. Поэтому находиться на этой территории бесконтрольно нельзя. Прежде всего посетители должны внимательно соблюдать правила безопасности. Разведение костров запрещено. Также нельзя оставлять мусор и наносить ущерб природе», – рассказал руководитель Краснокордонского лесного хозяйства ГЛПР «Семей орманы» Куаныш Каирханов.
Участники экскурсии смогли непосредственно понаблюдать за природой, познакомиться с особенностями лесной экосистемы и задать специалистам интересующие вопросы.
В резервате отмечают, что такие мероприятия помогают формировать у детей ответственное отношение к окружающей среде и на практике знакомят их с правилами сохранения природы.
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