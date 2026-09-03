Детям рассказали, как беречь лес в «Семей орманы»

В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» провели экологическую экскурсию для воспитанников Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, передает BAQ.KZ.

Познавательную прогулку организовали в рамках экологической программы «Таза Қазақстан». Детей сопровождали сотрудники Краснокордонского лесного хозяйства.

Во время экскурсии школьникам рассказали о растениях, животных и птицах, обитающих на территории резервата, а также объяснили основные правила поведения в лесу.

Особое внимание специалисты уделили пожарной безопасности. Детям напомнили, что в лесном массиве нельзя разводить костры, оставлять мусор, ломать растения и причинять вред животным.

«Лесной массив имеет большую площадь и охраняется на государственном уровне. Поэтому находиться на этой территории бесконтрольно нельзя. Прежде всего посетители должны внимательно соблюдать правила безопасности. Разведение костров запрещено. Также нельзя оставлять мусор и наносить ущерб природе», – рассказал руководитель Краснокордонского лесного хозяйства ГЛПР «Семей орманы» Куаныш Каирханов.

Участники экскурсии смогли непосредственно понаблюдать за природой, познакомиться с особенностями лесной экосистемы и задать специалистам интересующие вопросы.

В резервате отмечают, что такие мероприятия помогают формировать у детей ответственное отношение к окружающей среде и на практике знакомят их с правилами сохранения природы.