Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм удостоился собственной звезды на знаменитой Аллее славы в Голливуде.

Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе накануне матча чемпионата мира между сборными США и Парагвая. Бывший капитан сборной Англии и экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» признался, что этот момент стал одним из самых значимых в его жизни.

Во время выступления Бекхэм поблагодарил семью, друзей и поклонников за поддержку на протяжении всей карьеры. По его словам, он никогда не мог представить, что однажды получит столь престижное признание.

«В моей карьере было много особенных моментов, но эта честь действительно невероятна. Я всегда мечтал о большом, однако не думал, что такая привилегия достанется парню из простой рабочей семьи», — отметил Бекхэм.

Получение звезды стало очередным признанием заслуг одного из самых известных футболистов своего поколения, который добился успеха не только на поле, но и за его пределами.