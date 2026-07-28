Хотела развестись: в Семее женщину до смерти избили бейсбольной битой
Уголовное дело передано в суд.
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В Семее завершили расследование уголовного дела об убийстве 52-летней женщины. Материалы переданы в суд, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как утверждают родственники погибшей, в апреле женщина сообщила мужу о намерении развестись. Они утверждают, что спустя несколько дней мужчина сжег ее личные вещи, документы, а также документы их общих детей.
Позже, по словам близких, мужчина подстерег супругу и нанес ей около 28 ударов бейсбольной битой. От полученных травм женщина скончалась.
После произошедшего подозреваемого задержали и арестовали.
Что говорят в полиции
Сейчас расследование уголовного дела по статье «Убийство» завершено.
«В связи с передачей уголовного дела в суд Департамент полиции не вправе комментировать обстоятельства дела и давать оценку доказательствам до вынесения судебного решения», - сообщили корреспонденту в ДП области Абай.
Напомним, что с 7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу ужесточенные нормы ответственности за нападения на медицинских работников.
Согласно законодательству, за применение насилия в отношении врачей, фельдшеров и сотрудников скорой помощи предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Правоохранительные органы уже применяют статью 380-3 Уголовного кодекса.
В ведомстве подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой терпимости к подобным правонарушениям. Любые факты агрессии в отношении сотрудников экстренных служб будут пресекаться и влечь за собой неотвратимое наказание.
Ранее сообщалось, что в Экибастузе избили врача и медсестру.
Инцидент произошел ранним утром 2 апреля в травмпункте больницы Экибастуза. За медицинской помощью мужчина обратился в сопровождении двух нетрезвых друзей.
Сопровождающие вели себя вызывающе и агрессивно отреагировали на замечание врача. Отказываясь покинуть помещение, они начали избивать медика. В результате нападения пострадала также медсестра, которая пыталась вмешаться.
Подозреваемые задержаны на месте
В настоящее время оба пострадавших медицинских работника с травмами госпитализированы в больницу. Оперативно прибывшими сотрудниками полиции все трое подозреваемых были задержаны на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Двое задержанных помещены в ИВС, третий находится в спецпалате под конвоем полиции.
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