В Семее завершили расследование уголовного дела об убийстве 52-летней женщины. Материалы переданы в суд, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как утверждают родственники погибшей, в апреле женщина сообщила мужу о намерении развестись. Они утверждают, что спустя несколько дней мужчина сжег ее личные вещи, документы, а также документы их общих детей.

Позже, по словам близких, мужчина подстерег супругу и нанес ей около 28 ударов бейсбольной битой. От полученных травм женщина скончалась.

После произошедшего подозреваемого задержали и арестовали.

Что говорят в полиции

Сейчас расследование уголовного дела по статье «Убийство» завершено.

«В связи с передачей уголовного дела в суд Департамент полиции не вправе комментировать обстоятельства дела и давать оценку доказательствам до вынесения судебного решения», - сообщили корреспонденту в ДП области Абай.

Напомним, что с 7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу ужесточенные нормы ответственности за нападения на медицинских работников.

Согласно законодательству, за применение насилия в отношении врачей, фельдшеров и сотрудников скорой помощи предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Правоохранительные органы уже применяют статью 380-3 Уголовного кодекса.

В ведомстве подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой терпимости к подобным правонарушениям. Любые факты агрессии в отношении сотрудников экстренных служб будут пресекаться и влечь за собой неотвратимое наказание.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе избили врача и медсестру.

Инцидент произошел ранним утром 2 апреля в травмпункте больницы Экибастуза. За медицинской помощью мужчина обратился в сопровождении двух нетрезвых друзей.

Сопровождающие вели себя вызывающе и агрессивно отреагировали на замечание врача. Отказываясь покинуть помещение, они начали избивать медика. В результате нападения пострадала также медсестра, которая пыталась вмешаться.

Подозреваемые задержаны на месте

В настоящее время оба пострадавших медицинских работника с травмами госпитализированы в больницу. Оперативно прибывшими сотрудниками полиции все трое подозреваемых были задержаны на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Двое задержанных помещены в ИВС, третий находится в спецпалате под конвоем полиции.

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