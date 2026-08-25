Девочка разбилась насмерть на спортивном мотоцикле в Риддере

В Восточно-Казахстанской области погибла 13-летняя жительница Риддера, управлявшая спортивной мототехникой.

По данным Департамента полиции региона, трагический инцидент произошел 23 августа.

Что произошло

По предварительным данным, подросток получила смертельную травму после наезда на аркан, которым лошадь была привязана к столбу возле жилого дома.

«От полученных травм 13-летняя девочка скончалась на месте», – ответили в полиции на запрос редакции.

Вместе с ней на мототехнике находилась 15-летняя пассажирка. Она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Что установила полиция

По факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетней отдел полиции Риддера возбудил уголовное дело.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Владелец животного установлен и доставлен в отдел полиции. Ход расследования находится на контроле начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области», – добавили в ведомстве.

Правоохранительные органы призывают владельцев сельскохозяйственных животных строго соблюдать правила выпаса скота. Выпас и перегон животных вблизи автомобильных дорог запрещены.

Полиция также напоминает родителям о необходимости обеспечивать безопасность детей. Управление транспортными средствами несовершеннолетними не допускается.

Ранее в Бурабае девушка насмерть разбилась на квадроцикле.

7 июля на участке автодороги между поселками Зеленый Бор и Бурабай 22-летняя жительница Астаны, управлявшая квадроциклом, не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Травмы также получила пассажирка квадроцикла, жительница столицы 2007 года рождения. После происшествия она обратилась за медицинской помощью.

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