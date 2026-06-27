Пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы – Өскемен

Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Алматы – Өскемен в области Жетысу.

По данным департамента полиции региона, авария произошла вечером на 432-м километре трассы. Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и трое пассажиров. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В полиции вновь призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и проявлять максимальную внимательность за рулем.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются следствием.