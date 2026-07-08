Девушка насмерть разбилась на квадроцикле в Бурабае

В Бурабайском районе Акмолинской области девушка погибла при опрокидывании квадроцикла Бурабайском районе.

По предварительным данным, 7 июля на участке автодороги между поселками Зеленый Бор и Бурабай 22-летняя жительница Астаны, управлявшая квадроциклом, не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Травмы также получила пассажирка квадроцикла, жительница столицы 2007 года рождения. После происшествия она обратилась за медицинской помощью.

Как сообщили в Департаменте полиции региона,по факту аварии возбуждено уголовное дело.

"В ходе расследования полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе проверяется деятельность пункта проката квадроциклов, соблюдение требований безопасности при предоставлении мототехники в аренду, а также другие возможные причины трагедии", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Правоохранители призвали жителей и туристов соблюдать меры безопасности при эксплуатации квадроциклов и другой мототехники. Перед поездкой рекомендуется проверять техническое состояние транспорта, использовать защитную экипировку, соблюдать безопасную скорость и следовать установленным правилам.

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