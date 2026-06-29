Смертельное ДТП в Туркестанской области унесло жизни пятерых детей
По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в Туркестанской области. В результате аварии погибли пятеро детей из одной семьи, еще один ребенок получил тяжелые травмы.
По данным полиции, ДТП произошло в селе Енбекши Тюлькубасского района. Автомобиль Volkswagen Polo съехал с проезжей части и на высокой скорости врезался в дерево. От сильного удара машина получила серьезные повреждения.
На месте происшествия погибли пятеро несовершеннолетних. Еще одного ребенка экстренно доставили в больницу. Врачам удалось спасти ему жизнь, однако его состояние оценивается как тяжелое. По просьбе родителей медики не раскрывают дополнительную информацию о пострадавшем.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.
По информации Генеральной прокуратуры, с начала 2026 года в Туркестанской области зарегистрировано 461 дорожно-транспортное происшествие. За первые пять месяцев в авариях погибли 100 человек, еще 573 получили травмы различной степени тяжести.
Самое читаемое
- Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил
- В Астане обрушился потолок в столовой старого вокзала: в КТЖ сделали заявление
- Минэнерго ответило на жалобы из-за очередей за автогазом в Мангистау
- Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»
- Во Франции от аномальной жары погибли уже около тысячи человек