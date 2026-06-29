Смертельное ДТП в Туркестанской области унесло жизни пятерых детей

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в Туркестанской области. В результате аварии погибли пятеро детей из одной семьи, еще один ребенок получил тяжелые травмы.

По данным полиции, ДТП произошло в селе Енбекши Тюлькубасского района. Автомобиль Volkswagen Polo съехал с проезжей части и на высокой скорости врезался в дерево. От сильного удара машина получила серьезные повреждения.

На месте происшествия погибли пятеро несовершеннолетних. Еще одного ребенка экстренно доставили в больницу. Врачам удалось спасти ему жизнь, однако его состояние оценивается как тяжелое. По просьбе родителей медики не раскрывают дополнительную информацию о пострадавшем.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

По информации Генеральной прокуратуры, с начала 2026 года в Туркестанской области зарегистрировано 461 дорожно-транспортное происшествие. За первые пять месяцев в авариях погибли 100 человек, еще 573 получили травмы различной степени тяжести.