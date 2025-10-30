Девушка ударила своего возлюбленного ножом в сердце в Экибастузе
Мужчина скончался.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Трагический инцидент произошёл 28 октября возле магазина "Асет", передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Экибас в теме". По информации источника, во время ссоры девушка нанесла удар ножом в сердце своему сожителю. Мужчина скончался на месте происшествия.
Полиция незамедлительно начала досудебное расследование по факту убийства. Следственные органы поставили своей задачей всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
Подозреваемая в совершении преступления уже установлена. Она задержана и помещена в изолятор временного содержания города Экибастуза.
Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства, заявляют правоохранительные органы. Расследование продолжается, детали инцидента уточняются.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Реформа без перехода: как жилищные выплаты превратились в проблему для военных