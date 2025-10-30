Трагический инцидент произошёл 28 октября возле магазина "Асет", передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Экибас в теме". По информации источника, во время ссоры девушка нанесла удар ножом в сердце своему сожителю. Мужчина скончался на месте происшествия.

Полиция незамедлительно начала досудебное расследование по факту убийства. Следственные органы поставили своей задачей всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Подозреваемая в совершении преступления уже установлена. Она задержана и помещена в изолятор временного содержания города Экибастуза.

Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства, заявляют правоохранительные органы. Расследование продолжается, детали инцидента уточняются.