Девушка забралась на крышу здания ради съемки видео для соцсетей в Актау

В Актау 22-летняя местная жительница поднялась на крышу здания в 12А микрорайоне, вызвав беспокойство у прохожих.

Как сообщает Lada.kz, фотография девушки на крыше появилась в одном из Telegram-чатов, после чего обеспокоенные горожане сообщили о случившемся в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что девушка не собиралась совершать противоправных действий. Как выяснилось, она снимала видеоролик для публикации в социальных сетях на крыше учебного центра.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что с девушкой провели профилактическую беседу. Ей напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности и недопустимости действий, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

В результате инцидента никто не пострадал.