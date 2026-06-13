Девушка забралась на крышу здания ради съемки видео для соцсетей в Актау
Девушка не собиралась совершать противоправных действий.
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В Актау 22-летняя местная жительница поднялась на крышу здания в 12А микрорайоне, вызвав беспокойство у прохожих.
Как сообщает Lada.kz, фотография девушки на крыше появилась в одном из Telegram-чатов, после чего обеспокоенные горожане сообщили о случившемся в полицию.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что девушка не собиралась совершать противоправных действий. Как выяснилось, она снимала видеоролик для публикации в социальных сетях на крыше учебного центра.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что с девушкой провели профилактическую беседу. Ей напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности и недопустимости действий, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья.
В результате инцидента никто не пострадал.
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