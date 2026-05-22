Деятели культуры получили квартиры и награды от имени Президента

Торжественная церемония ко Дню работников культуры и искусства прошла в Алматы. Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева от имени Президента вручила деятелям культуры государственные награды и ключи от квартир, передает BAQ.kz.

Квартиры получили 60 работников культуры

От имени Главы государства ключи от новых квартир получили 60 представителей сферы культуры и искусства. Среди них – артисты театров, музыканты, преподаватели, сотрудники библиотек, архивов, музеев и образовательных учреждений.

Трехкомнатные квартиры получили артист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Нурболат Нуралиев, преподаватель школы имени Ахмета Жубанова Сания Оспанкулова, артистка театра имени Габита Мусрепова Анар Адилова и преподаватель консерватории имени Курмангазы Арай Аскар.

Ключи от квартир также получили главный дирижер Казахской национальной филармонии имени Жамбыла Канат Омаров, артист Уйгурского театра музыкальной комедии Дилшат Аманбаев, солист театра оперы и балета имени Абая Ислам Хамзаев, артистка театра имени Наталии Сац Ирина Арнаутова и артист Артем Селезнев.

Среди получателей жилья также – писатель и поэт Жандос Алимбетов, поэт Смадияр Бекзат, руководитель аппарата Союза писателей Казахстана Едилбек Дуйсенов и корреспондент фонда "Білім қазына" Нурбек Нуржан.

Выступая на церемонии, Аида Балаева подчеркнула, что поддержка работников культуры будет продолжена.

"Ключи от новых квартир, которые сегодня вам вручены, – это знак уважения и благодарности за ваш честный труд во благо страны", – сказала Аида Балаева.

Кому вручили государственные награды

В ходе церемонии 13 представителей отрасли получили государственные награды и почетные звания.

Орденом "Парасат" были награждены артистка театра имени Габита Мусрепова Райхан Калиолдина, педагог-хореограф ансамбля "Салтанат" Султан Бапов, профессор консерватории имени Курмангазы Танагатар Нуралы, ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова Турсынжан Шапай, поэтесса Даража Балапан, актриса и певица Каракоз Тлеубекова, а также солист группы МузАРТ Мейрамбек Бесбаев.

Орден "Құрмет" получили главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра имени Т.Абдрашева Канат Омаров, педагог школы имени Ахмета Жубанова Кузембай Бектаев и продюсер Михаил Романюк.

Почетное звание "Қазақстанның халық әртісі" получил актер театра имени М.Лермонтова Виталий Гришко, а звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено профессору академии искусств имени Т.Жургенова Мурат Абзелбаев.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждена руководитель "Коржын Груп" Аксункар Жарылкасова.

По данным Министерства культуры и информации, сегодня в сфере культуры и искусства Казахстана работают около 60 тысяч человек.

За последние пять лет в стране открыли более 150 новых объектов культуры, а в этом году продолжается строительство еще 64 объектов.