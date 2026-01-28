Действия налоговиков парализуют бизнес — мажилисмен
Депутат фракции партии "AMANAT" Нурсултан Байтилесов направил депутатский запрос министру финансов Казахстана Мади Такиеву с просьбой проанализировать практику массового аннулирования регистрации юридических лиц по искам налоговых органов, которая, по его мнению, парализует деятельность добросовестных предпринимателей, передает BAQ.KZ.
В запросе указывается, что налоговые органы активно используют статью 49 Гражданского кодекса, прикладывая заявления директоров или учредителей о "непричастности" к деятельности компаний. Судебные органы, как правило, удовлетворяют эти иски, после чего регистрирующие органы исключают компании из реестра.
– Дальнейшие действия налоговиков фактически парализуют работу компаний: контрагентам выставляются уведомления об отмене вычетов по КПН и НДС, блокируются расчеты, прекращаются исполнительные производства. Компании исчезают из гражданского оборота вместе с сотнями миллионов, а порой и миллиардами тенге сделок, — подчеркивает депутат.
По информации Комитета государственных доходов, с 2020 года по настоящее время судами удовлетворено 6,8 тыс. исков о признании регистрации юрлиц недействительной, направлено 74,9 тыс. уведомлений на сумму 1,6 трлн тенге, фактически взыскано лишь 3,1%.
– Остальные 97% уведомлений парализовали бизнес. Возникает вопрос – это фиктивные сделки или уведомления выставлялись без анализа экономической сути операций? — отмечает Байтилесов.
Депутат обращает внимание, что компании, чья регистрация признана недействительной, уплатили налогов на сумму более 10 млрд тенге. В запросе также приводится международная практика: в Германии признание регистрации юрлица недействительной не обесценивает сделки автоматически, предусмотрена возможность восстановления компании для завершения обязательств.
– В рамках действующего законодательства прошу откорректировать подзаконные акты и практику применения, исключив налоговые уведомления и аннулирование вычетов по формальному признаку недействительности регистрации без оценки реальности и экономической обоснованности сделок, — резюмирует депутат.
