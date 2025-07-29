В Анкаре Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили широкий круг международных и двусторонних тем — от реформирования ООН до модернизации Транскаспийского маршрута и безвизового режима, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Главы государств обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам и выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооружённых конфликтов. Оба лидера подчеркнули: конфликты и противоречия должны разрешаться исключительно мирным путём — через дипломатические переговоры.

Президент Казахстана отметил вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулирование российско-украинского конфликта.

Это является убедительным свидетельством Вашего авторитета и влияния. Наши страны придерживаются общей точки зрения относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Казахстан отстаивает необходимость сохранения территориальной целостности всех стран. Казахстан и Турция продолжат эффективное сотрудничество на международной арене, — сказал Токаев.

Президент выразил турецкому коллеге особую признательность за поддержку международных инициатив Казахстана, в том числе за вклад Турции в работу Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Глава Турции в ответ подчеркнул стратегическое значение Казахстана и позитивные итоги переговоров.

Казахстан – крупнейшая экономика региона и наш основной торговый партнер. Сегодня мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений – от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны. Также были обсуждены пути использования и развития Транскаспийского транспортного маршрута – современного аналога исторического Шелкового пути, – сообщил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также выразил признательность Казахстану за введение безвизового режима на срок до 90 дней для граждан Турции и подчеркнул перспективы туристического и культурного обмена. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эрдогана за тёплый приём и пригласил его посетить Казахстан в любое удобное время.