Диалог религий в объективе: как проходит заседание Секретариата Съезда в Астане

Сегодня, 7 октября, во Дворце мира и согласия в Астане проходит XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Представители разных конфессий и международных организаций собрались за одним столом, чтобы обсудить вопросы мира, межрелигиозного диалога и новые глобальные вызовы. Как проходит встреча – в фоторепортаже BAQ.KZ.

В заседании участвуют представители ислама, христианства, иудаизма, индуизма, буддизма, даосизма, синтоизма и веры бахаи, а также государственные и общественные деятели, теологи и эксперты из 20 стран.

Общение началось еще до официальной части. В кулуарах участники обменивались мнениями, обсуждали предстоящую работу и предложения, которые позже прозвучали уже за столом заседания.

В центре повестки – два документа, разработка которых была инициирована Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Это Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере и документ «Роль религий в борьбе с изменением климата».

В выступлениях участников звучат темы духовной дипломатии, ответственности религиозных лидеров в условиях международных конфликтов, влияния искусственного интеллекта на общество и отношения человека с окружающей средой.