Диктанты, сочинения и контрольные: что ждет учеников 2-4 классов с 23 сентября

С 23 сентября у учеников 2-4 классов начнется первое промежуточное оценивание. В течение недели школьникам предстоят диктанты, сочинения, задания на понимание текста и контрольные по математике, передает BAQ.KZ.

Оценивание пройдет с 23 по 30 сентября и будет проводиться по завершенным разделам учебной программы.

По казахскому или русскому языку дети напишут диктант и выполнят задания на понимание текста. Оценят грамотность и читательские навыки.

На литературном чтении будут изложение или сочинение и задания по читательской грамотности. Здесь оценят понимание текста, умение определить главную мысль и выразить собственное мнение.

По математике пройдет контрольная работа. В ней будут смотреть на вычислительные навыки, понимание задачи, выбор способа решения и умение обосновать ответ.

На каждую работу отводится 40 минут. Во 2 классе максимум можно набрать 12 баллов, в 3 классе 14, в 4 классе 16.

В 2026-2027 учебном году во 2-4 классах одновременно действуют формативное и промежуточное оценивание. Они дополняют друг друга и проводятся в течение учебного процесса.

Формативное оценивание продолжается всю четверть. Учитель должен оценивать каждого ученика минимум на 30% проведенных уроков и охватить не менее 50% учебных целей. Результаты выставляют по 10-балльной шкале.

Есть и отдельное уточнение для родителей. Почерк сам по себе не может стать причиной снижения балла, если каллиграфия не предусмотрена учебной целью.

В 1 классе балльное оценивание не проводится.

Такой подход должен показать не только итоговый балл, но и насколько ребенок освоил материал, какой прогресс уже есть и на что стоит обратить внимание дальше.