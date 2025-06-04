Димаш и Лара Фабиан спели дуэтом в Лондоне
Димаш выступил с Ларой Фабиан на легендарной арене.
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3 июня в Лондоне на культовой сцене OVO Arena Wembley прошёл один из самых ожидаемых концертов мирового тура "Voices" легенды поп-музыки Лары Фабиан, передает BAQ.KZ. Зал, наполненный тысячами зрителей, стал свидетелем магического вечера, где классика и эмоции слились в единое музыкальное полотно.
Особым моментом концерта стало совместное исполнение Ларой Фабиан одной из её самых знаковых композиций - "Adagio" - вместе с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеном. Их дуэт вызвал восторг публики и стал настоящей кульминацией вечера.
"Один из самых впечатляющих, огромных, мощных инопланетных голосов, которые я когда-либо слышала за всю свою жизнь. Это настоящий подарок, что он сегодня с нами, чтобы исполнить одну из самых сложных песен", — представила Лара Димаша.
После исполнения Димаш поздравил Лару с триумфом и преподнёс ей букет алых роз в знак восхищения и уважения.
"Для меня большая честь быть здесь и выступать перед вами с величайшей певицей всех времён — Ларой Фабиан", — поблагодарил Димаш хозяйку вечера после выступления.
"Adagio" — символическое произведение в истории двух артистов: именно эта песня в исполнении Димаша в 2017 году на китайском шоу "Singer" впервые объединила их творчески. Тогда Лара Фабиан прокомментировала выступление: "Adagio путешествует через континенты… Поздравляю Димаша Кудайбергена".
С тех пор артистов связывает не только взаимное признание, но и несколько совместных работ, в том числе песни композитора Игоря Крутого — "Мадмуазель Хайд", "Знай" и "Любовь уставших лебедей".
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