Народный артист Казахстана, всемирно признанный вокалист Димаш Кудайберген готовит грандиозное событие для своих поклонников в Латинской Америке, передает BAQ.KZ со ссылкой на DimashNews.

Первый сольный концерт артиста на этом континенте состоится 8 октября в столице Мексики — Мехико.

Шоу под названием "Stranger" пройдет на одной из самых престижных сцен Латинской Америки — Auditorio Nacional, где ранее выступали мировые звезды первой величины. Это будет не просто концерт, а музыкальное шоу, объединяющее культуры, эмоции и сердца тысяч слушателей.

"Одна из самых известных и значимых концертных площадок Мексики Auditorio Nacional ждет поклонников казахстанского артиста на грандиозное представление", — говорится в официальном сообщении.

Новость вызвала бурю восторга у поклонников Димаша по всему миру, особенно среди латиноамериканских Dears (так называют себя фанаты певца).

"Наконец-то! Огромное спасибо Димашу и его команде за исполнение мечты многих латиноамериканцев. Мы любим тебя",

"Поздравляю, латиноамериканские Dears, я так счастлива за вас всех!",

"Вау, супер!",

"Браво!" — такими комментариями наводнились соцсети после анонса концерта.

Для многих это событие стало настоящим подарком и долгожданной возможностью услышать уникальный голос Димаша вживую.