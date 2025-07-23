Димаш Кудайберген даст первый сольный концерт в Латинской Америке
Певец даст большой сольный концерт в Мехико.
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Народный артист Казахстана, всемирно признанный вокалист Димаш Кудайберген готовит грандиозное событие для своих поклонников в Латинской Америке, передает BAQ.KZ со ссылкой на DimashNews.
Первый сольный концерт артиста на этом континенте состоится 8 октября в столице Мексики — Мехико.
Шоу под названием "Stranger" пройдет на одной из самых престижных сцен Латинской Америки — Auditorio Nacional, где ранее выступали мировые звезды первой величины. Это будет не просто концерт, а музыкальное шоу, объединяющее культуры, эмоции и сердца тысяч слушателей.
"Одна из самых известных и значимых концертных площадок Мексики Auditorio Nacional ждет поклонников казахстанского артиста на грандиозное представление", — говорится в официальном сообщении.
Новость вызвала бурю восторга у поклонников Димаша по всему миру, особенно среди латиноамериканских Dears (так называют себя фанаты певца).
"Наконец-то! Огромное спасибо Димашу и его команде за исполнение мечты многих латиноамериканцев. Мы любим тебя",
"Поздравляю, латиноамериканские Dears, я так счастлива за вас всех!",
"Вау, супер!",
"Браво!" — такими комментариями наводнились соцсети после анонса концерта.
Для многих это событие стало настоящим подарком и долгожданной возможностью услышать уникальный голос Димаша вживую.
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