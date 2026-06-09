Димаш Кудайберген показал трейлер фильма о своем историческом концерте в Нью-Йорке

Певец Димаш Кудайберген представил трейлер документального фильма о своем сольном концерте в Нью-Йорке, который прошёл 5 октября 2025 года на легендарной сцене Madison Square Garden.

Этот концерт под названием "Stranger" стал историческим событием. Димаш стал первым артистом из стран СНГ, который дал сольное шоу на этой площадке.

Во время концерта впервые в истории Madison Square Garden прозвучал Государственный гимн Казахстана, а также песни на казахском языке. Одной из премьер стала авторская композиция "Самгау".

Особым моментом стало исполнение песни "Love’s Not Over Yet" вместе с её автором – двукратным обладателем премии Grammy Уолтером Аффанасьевым.

Также важной частью программы стала композиция "The Story of One Sky", которая стала одной из самых эмоциональных частей вечера.

Концерт в Madison Square Garden стал важной вехой в карьере артиста и результатом многолетней работы и мечты.

Теперь перед новым концертным туром Димаш и его команда, а также его семья расскажут о подготовке и эмоциях, связанных с этим событием, в документальном фильме под названием "Когда мечта становится историей".