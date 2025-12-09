8 декабря в Женеве, во время ежегодной сессии Совета Международной организации по миграции ООН, казахстанский артист и гуманитарный деятель Димаш Кудайберген был официально назначен глобальным послом доброй воли, передает BAQ.KZ со ссылкой на dimashnews.com.

Это назначение стало признанием его многолетней работы в поддержке людей, оказавшихся в кризисных ситуациях, и развитием сотрудничества, начавшегося ещё в 2024 году, когда он был выбран региональным послом доброй воли МОМ.

Используя свою международную популярность, Димаш активно помогал МОМ продвигать темы интеграции мигрантов, борьбы с торговлей людьми и необходимости защиты наиболее уязвимых групп. Важно отметить и его встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в 2024 году, на которой он представил "своё видение продвижения гуманитарной деятельности через искусство".

В 2025 году сотрудничество артиста с МОМ стало ещё шире. Он принял участие в специальной кампании по случаю Рамадана, обращаясь к миллионам подписчиков с посланиями сострадания, а также подтвердил приверженность гуманитарной миссии организации на встрече с её Генеральным директором. Во время мирового турне "Stranger", охватившего крупные мировые столицы — Нью-Йорк, Мехико, Барселону, Лондон и Берлин — он продвигал идеи инклюзивности и устойчивости, за что получил широкую поддержку аудитории. Благодаря этим выступлениям более 100 тысяч человек по всему миру услышали о работе МОМ и о проблемах мигрантов, нуждающихся в помощи.

На заседании Совета МОМ 8 декабря Димаш исполнил знаковую композицию "S.O.S d’un terrien en détresse". Руководство организации выразило глубокую признательность артисту за вклад в гуманитарную миссию. Генеральный директор МОМ Эми Поуп подчеркнула значимость его участия.

"Димаш использует свой голос не только для того, чтобы трогать сердца слушателей, но и для того, чтобы помочь людям, пострадавшим от кризиса, быть услышанными и увиденными, чтобы особенности их культуры были замечены. Его музыка преодолевает границы, а его деятельность привлекает внимание к реальной жизни людей, которых часто не замечают. Делясь их историями с состраданием и целеустремленностью, он воплощает дух стойкости и инклюзивности, который лежит в основе работы МОМ. Мы с гордостью приветствуем его в качестве глобального посла доброй воли МОМ и с нетерпением ждем того, что он привнесет в эту роль", - заявила она.

Выступая перед делегациями государств-членов, Димаш поблагодарил организацию за доверие и подчеркнул важность этой миссии, заявив:

"Для меня большая честь быть здесь с вами сегодня, и я искренне благодарен за приглашение… Работа с МОМ стала одной из самых значимых частей моей жизни и карьеры. "Получение звания глобального посла доброй воли – невероятная честь. Я принимаю его с большой скромностью и сильным чувством ответственности. Я буду продолжать защищать интересы мигрантов и повышать осведомленность о безопасной миграции. Я буду продолжать продвигать идеи инклюзивности и устойчивости. И я буду продолжать поддерживать ваши усилия по сбору средств и реагированию на чрезвычайные ситуации", - сказала она.

Он также обратился к своим поклонникам по всему миру:

"Многие из них оказали поддержку гуманитарным инициативам во время моего турне… Их доброта и готовность помогать людям во всем мире действительно вдохновляют меня", - добавил он.

Назначение Димаша Кудайбергена глобальным послом доброй воли МОМ стало важным международным событием, подчеркнувшим значимость роли искусства в гуманитарной работе и усилившим голос тех, кто особенно нуждается в поддержке и внимании мирового сообщества.