Димаш Кудайберген вывел казахскую поэзию в глобальные тренды
Новый клип Димаша взлетел в топ YouTube.
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На вершины музыкальных трендов YouTube взлетел новый клип Димаша Кудайбергена — "Тау ішінде", премьера которого состоялась 15 мая 2025 года. Менее чем за трое суток видео собрало свыше 700 тысяч просмотров, выйдя на первое место в разделе "В тренде" на YouTube среди музыкальных видео, передаёт BAQ.KZ.
Эта работа — не просто музыкальный релиз, а культурное высказывание. Основанная на стихах великого казахского поэта и просветителя Сакена Сейфуллина, песня "Тау ішінде" — это признание в любви к родной земле, к её горам, людям, памяти. Композиция давно считается народной, и в исполнении Димаша получила новое дыхание и глобальную огласку.
Съемки клипа проходили в живописных горах Казахстана и длились три дня. Вместе с Димашем в видео снялась актриса Айым Сейтметова, а также её родители — знаменитые казахстанские актёры Данагуль Темирсултанова и Азат Сейтметов, что добавило особого тепла и семейного символизма проекту.
Сам Димаш поделился кадрами со съемок и поблагодарил поклонников за невероятную поддержку. В соцсетях, особенно в TikTok, пользователи из разных стран создают короткие видео под трек — песня стала своеобразным вирусным культурным кодом, через который мир узнаёт о казахской поэзии, пейзаже и духовной силе.
Ранее артист сообщил, что в честь премьеры клипа запускается челлендж #TauIshindeChallenge.
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