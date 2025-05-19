На вершины музыкальных трендов YouTube взлетел новый клип Димаша Кудайбергена — "Тау ішінде", премьера которого состоялась 15 мая 2025 года. Менее чем за трое суток видео собрало свыше 700 тысяч просмотров, выйдя на первое место в разделе "В тренде" на YouTube среди музыкальных видео, передаёт BAQ.KZ.

Эта работа — не просто музыкальный релиз, а культурное высказывание. Основанная на стихах великого казахского поэта и просветителя Сакена Сейфуллина, песня "Тау ішінде" — это признание в любви к родной земле, к её горам, людям, памяти. Композиция давно считается народной, и в исполнении Димаша получила новое дыхание и глобальную огласку.

Съемки клипа проходили в живописных горах Казахстана и длились три дня. Вместе с Димашем в видео снялась актриса Айым Сейтметова, а также её родители — знаменитые казахстанские актёры Данагуль Темирсултанова и Азат Сейтметов, что добавило особого тепла и семейного символизма проекту.

Сам Димаш поделился кадрами со съемок и поблагодарил поклонников за невероятную поддержку. В соцсетях, особенно в TikTok, пользователи из разных стран создают короткие видео под трек — песня стала своеобразным вирусным культурным кодом, через который мир узнаёт о казахской поэзии, пейзаже и духовной силе.

Ранее артист сообщил, что в честь премьеры клипа запускается челлендж #TauIshindeChallenge.