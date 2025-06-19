Димаш Кудайберген запустил тренд на казахскость
Ашимбаев: Поп-культура и Q-pop становятся движущей силой возрождения.
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В своей авторской статье председатель Сената Маулен Ашимбаев раскрыл ключевые принципы "Модели Токаева", в основе которой лежат прагматизм, культурное самоосмысление и ставка на креативную индустрию как движущую силу национального ренессанса, передаёт BAQ.KZ.
"Еще одним важным компонентом “Модели Токаева” является прагматизм и нацеленность на результат. На смену реальности дискурса пришла реальность действий. Вместо долгоиграющих самовоспроизводящихся программ с сомнительной эффективностью — конкретные дела. Новый Казахстан — это примат поступков над словами, как это было с амбициозным проектом ЛРТ, остолбеневшим почти на 15 лет и теперь, после вмешательства Главы государства, готовым к тест-драйву осенью 2025 года", — пишет Ашимбаев.
По его словам, прагматизм в нациестроительстве проявляется через поддержку направлений, имеющих широкий эмоциональный резонанс: поп-культуру, кино, спорт, моду, гастронаправления, цифровой контент. Это позволяет формировать моду на "казахскость" и укреплять культурную идентичность среди молодежи.
"Ключевым приоритетом “Модели Токаева” является креативная индустрия, определяющая моду на “казахскость”. Из очевидных примеров — мировой прорыв казахской поп-музыки, ярко воплощенный в Димаше Кудайбергене и исполнителях новой волны Q-pop…", — отметил он.
Особое внимание в статье уделяется использованию мягкой силы (soft power), эмоциональной вовлеченности и личного интереса как инструмента нацстроительства.
"Не заставлять, не ломать через колено, не погружать в сон медийного гипноза, а активировать точки реального влияния через личный интерес, эмоциональную вовлеченность, путем формирования модных трендов".
Говоря о стратегических целях, Ашимбаев подчеркнул, что "Модель Токаева" ориентирована на формирование нового качества нации и собственного казахского ренессанса.
"Наша молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего. Задача государства — сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации".
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