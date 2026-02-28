Димаш подарил Михаилу Шайдорову автомобиль

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором вручает олимпийскому чемпиону Михаилу Шайдорову автомобиль Hyundai Palisade, передает BAQ.KZ.

Певец подчеркнул, что дарит автомобиль от имени всех казахстанцев, гордящихся победой чемпиона.

«Мишабай, поздравляю с благополучным возвращением домой!

Как и обещал, с огромной радостью вручил тебе автомобиль Hyundai Palisade - не только от себя лично, но и от имени всех казахстанцев, которые искренне гордятся твоей победой и разделяют эту радость вместе с тобой. Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых высот и громких побед!» - написал Димаш.

Димаш сдержал обещание и подарил Шайдорову автомобиль за 37 млн тенге.

 
 
 
 
 
