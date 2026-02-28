Димаш подарил Михаилу Шайдорову автомобиль
Вчера 2026, 23:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:39Вчера 2026, 23:39
183Фото: Скриншот видео
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором вручает олимпийскому чемпиону Михаилу Шайдорову автомобиль Hyundai Palisade, передает BAQ.KZ.
Певец подчеркнул, что дарит автомобиль от имени всех казахстанцев, гордящихся победой чемпиона.
«Мишабай, поздравляю с благополучным возвращением домой!
Как и обещал, с огромной радостью вручил тебе автомобиль Hyundai Palisade - не только от себя лично, но и от имени всех казахстанцев, которые искренне гордятся твоей победой и разделяют эту радость вместе с тобой. Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых высот и громких побед!» - написал Димаш.
Димаш сдержал обещание и подарил Шайдорову автомобиль за 37 млн тенге.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- Кто в Казахстане получает 12 млн тенге в месяц?
- Знакомый семьи погибшей поделился подробностями взрыва в Щучинске
- Авиационно-технический центр построят в Шымкенте
- Житель Щучинска рассказал о нарушениях в кафе, где произошел взрыв
- Пятерых пострадавших при взрыве в Щучинске транспортируют санавиацией в Астану