Казахстанский певец Димаш стал победителем чешского хит-парада ÓČKO CHART по итогам 2025 года, передает BAQ.KZ.

Победу артисту принесла композиция Love Is Not Over Yet, набравшая наибольшее количество голосов слушателей.

В 2025 году Димаш был представлен в ÓČKO CHART сразу с двумя работами — лирической песней Love Is Not Over Yet и казахской композицией Tau Ishinde. По итогам голосования именно Love Is Not Over Yet стала лидером рейтинга и обеспечила исполнителю первое место. Организаторы выразили надежду, что в будущем артист сможет лично получить награду в студии телеканала TV Óčko в Праге.

Музыка Димаша регулярно представлена в эфире чешского телеканала с 2024 года. В прошлом году артист принял участие в торжественной церемонии вручения премии ÓČKO CHART, где одержал победу за 2023 и 2024 годы с композициями Together и When I’ve Got You. С тех пор он остаётся одним из самых заметных и стабильных участников хит-парада.

Отмечается, что Димаш обладает одной из самых активных и сплочённых фан-аудиторий в мире. Во время каждого его участия в голосованиях поклонники из разных стран объединяются, поддерживая инициативы чешских Dears. Благодаря этому был зафиксирован уникальный результат: Димаш стал единственным исполнителем в истории ÓČKO CHART, который с уверенным отрывом выигрывал все недели голосования подряд и до настоящего времени остаётся непобеждённым участником хит-парада.

Маркетинговый директор TV Óčko Михал Кржижек, комментируя сотрудничество с артистом, отметил его профессионализм и личные качества. В обращении к чешским поклонникам он написал: "У меня есть ощущение, что чем больше звезда, тем больше скромность. На ÓČKO это подтверждалось уже бесчисленное количество раз".