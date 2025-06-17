16-17 июня Республика Казахстан принимает с государственным визитом Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает BAQ.KZ. Визит проходит по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева и приурочен ко второму саммиту "Центральная Азия - Китай", который проходит 17 июня в Астане с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Одним из ярких моментов визита стал торжественный вечер, где Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил в роли культурного представителя страны. Он исполнил проникновенную китайскую версию казахстанской песни "Кім екен" под названием "荆棘王冠" / "The Crown". Это произведение композитора Улыкпана Жолдасова стало не просто музыкальным номером, а символом уважения и культурного диалога между двумя странами.

Димаш также стал участником специального проекта китайского телеканала CGTN "Идеи меняют", съёмки которого прошли в стенах Nazarbayev University. Артист рассказал о важности гуманитарных связей между Китаем и Центральной Азией, об исторической близости народов и личном восприятии китайской культуры, с которой он познакомился в юности, а позже - во время творческой работы в Пекине и других городах Китая.

"Мы - соседи, соединённые судьбой. Главное, чтобы между нами было единство, согласие и уважение. Это моё искреннее пожелание", - отметил Димаш, обращаясь к зрителям и участникам диалога.

Он вспомнил, как впервые получил приглашение исполнить песни на казахском и китайском языках по случаю визита Си Цзиньпина ещё в 2017 году. Особой честью для него стало исполнение китайской песни "Жасмин", которая имеет большое культурное значение и далеко не каждому артисту предоставляется право исполнять её на официальных мероприятиях.

Си Цзиньпин тогда лично пожал руку певцу, поблагодарил за выступление и выразил восхищение его творчеством, которым, по его словам, восхищается вся его семья. С тех пор между артистом и представителями китайской стороны установились тёплые, доверительные отношения.

"Я всегда готов служить культуре и дружбе между нашими странами. Будучи артистом, я считаю своим вкладом - искреннее творчество. Пусть нас объединяет любовь к культуре, знанию и уважение друг к другу", - добавил Димаш в своём обращении.

Напомним, Димаш Кудайберген также представлял Казахстан на первом саммите "Центральная Азия - Китай" в 2023 году в Сиане, где исполнил песню "Thousands of Miles, a Common Dream" и казахскую народную композицию "Дурдараз".