Димаш выступит в самом сердце Нью-Йорка
Первый артист из СНГ на сцене Madison Square Garden.
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5 октября 2025 года в легендарном зале Madison Square Garden в Нью-Йорке впервые выступит артист из стран СНГ — Димаш Кудайберген, певец, композитор, продюсер и мультиинструменталист из Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальную страницу исполнителя в Instagram.
Выступление пройдет в рамках мирового тура "Stranger" — новой масштабной программы, в которой Димаш объединяет неоклассику, этно, поп и элементы кинематографичного звучания. Артист, прославившийся своим уникальным вокальным диапазоном и сценической энергетикой, готовит для нью-йоркской публики особенное шоу.
Madison Square Garden — одна из самых культовых концертных площадок мира. Здесь выступали такие гиганты музыкальной индустрии, как Майкл Джексон, Элвис Пресли, Мадонна, Бейонсе, U2, Queen, Metallica и многие другие. Для Димаша участие в этом ряду — не только личное достижение, но и знаковое событие для всей казахстанской и постсоветской музыкальной сцены.
Это выступление станет не просто концертом, а историческим моментом: Димаш Кудайберген — первый исполнитель из СНГ, которому предстоит дать сольное шоу на главной арене Нью-Йорка.
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