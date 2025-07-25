5 октября 2025 года в легендарном зале Madison Square Garden в Нью-Йорке впервые выступит артист из стран СНГ — Димаш Кудайберген, певец, композитор, продюсер и мультиинструменталист из Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальную страницу исполнителя в Instagram.

Выступление пройдет в рамках мирового тура "Stranger" — новой масштабной программы, в которой Димаш объединяет неоклассику, этно, поп и элементы кинематографичного звучания. Артист, прославившийся своим уникальным вокальным диапазоном и сценической энергетикой, готовит для нью-йоркской публики особенное шоу.

Madison Square Garden — одна из самых культовых концертных площадок мира. Здесь выступали такие гиганты музыкальной индустрии, как Майкл Джексон, Элвис Пресли, Мадонна, Бейонсе, U2, Queen, Metallica и многие другие. Для Димаша участие в этом ряду — не только личное достижение, но и знаковое событие для всей казахстанской и постсоветской музыкальной сцены.

Это выступление станет не просто концертом, а историческим моментом: Димаш Кудайберген — первый исполнитель из СНГ, которому предстоит дать сольное шоу на главной арене Нью-Йорка.