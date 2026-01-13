"Динамо" не стало подписывать казахстанского футболиста
Махачкалинское "Динамо" вышло из переговоров по подписанию полузащитника "Тобола" Александра Зуева, передает BAQ.KZ со ссылкой ASnews.kz.
Футболист, который рассматривался как потенциальное усиление клуба, в итоге продлил контракт с костанайской командой.
Как отмечается, 29-летний игрок был близок к возвращению в Российскую премьер-лигу, однако кадровые планы "Динамо" изменились после назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера. Новый наставник посчитал подписание Зуева нецелесообразным, в результате чего клуб отказался от дальнейших переговоров.
В итоге уроженец Костаная продолжит карьеру в "Тоболе", с которым продлил соглашение до конца 2026 года. В текущем составе костанайского клуба, который возглавляет Нурбол Жумаскалиев, на флангах также выступают Жаслан Жумашев и Дамир Марат.
Ранее Александр Зуев играл в чемпионате России за "Спартак", "Крылья Советов", "Ростов", "Рубин", "Химки" и тульский "Арсенал". За время выступлений в РПЛ он забил три мяча и отдал 15 результативных передач. По итогам 18 туров текущего сезона махачкалинское "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице.
