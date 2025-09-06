На небольшом разъезде Кауданды в степях Северного Казахстана жизнь всегда была тесно связана с железной дорогой. Здесь нет заводов, фабрик или крупных хозяйств — только шпалы, рельсы и редкие огоньки прожекторов на путях. И именно это определило судьбу целой семьи, в которой профессия железнодорожника передавалась как семейная реликвия. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Семейное дело длиной в поколения

Первым к железной дороге пришёл дед. Абильмажинов Когалат Кабдырулы 40 лет проработал на железнодорожных путях. В послевоенные годы, когда в Кауданды не было иной работы, он стал работать на системе сигнализации, централизации и блокировки. Это комплекс технических средств, обеспечивающих безопасность и регулирование движения поездов. Его смены часто длились по 12–14 часов, а зимой руки немели от ветра и снега.

Затем на его место пришёл сын — отец нынешнего героя этой истории. Абильмажинов Есет Когалатулы 25 лет проработал бригадиром пути. Он уже пришёл в профессию в условиях относительного технического прогресса: появились радиосвязь, электрическое освещение. Но труд остался тяжёлым — дежурства ночью, в мороз и зной, ответственность за безопасность десятков поездов.

Сейчас на железной дороге трудится и внук — молодой специалист Абильмажинов Бауыржан Есетович. Когда он шёл в эту профессию, знал, что его фамилия здесь на слуху. 15 лет Бауыржан отдал работе монтёром пути. Покинув родные земли и переехав в Алматы, он остался верен профессии и продолжил работать железнодорожником в мегаполисе.

И не только он трудится в этой профессии: двоюродный дядя, Мондагалиев Исмагул Айтмуханбетович, который сразу после армии выбрал этот путь, уже проработал на железной дороге 40 лет. Его сын, Мондагалиев Марат Исмагулович, тоже уже 15 лет трудится в этой сфере диспетчером. Кроме них ещё двое двоюродных братьев тоже связали жизнь с путями. В их паспортах в графе "место работы" у всех стоит одно и то же предприятие. А общий стаж работы составляет больше 185 лет на всех.

Почему оставались на железной дороге

"В Кауданды выбор был невелик. "Либо рельсы, либо уезжать" — так говорят местные. Для старших поколений железная дорога была не только источником дохода, но и гарантом стабильности: жильё от предприятия, социальные льготы, пусть и скромная, но надёжная зарплата", - рассказывает Бауыржан.

Даже когда в 90-е зарплаты задерживали, а вахты приходилось тянуть почти бесплатно, мужчины из этой семьи не уходили. "Работа тяжёлая, но своя", — объяснял дед.

Трудности профессии

Работа железнодорожника в степном разъезде — это не только романтика. Ночные дежурства и сменная работа: часто приходилось работать по 12 часов, чередуя день и ночь. Суровый климат: зимой — метели и обледенение стрелок, летом — пыль и жара до +40.

"Ответственность за безопасность тоже никто не отменял. Одна ошибка могла стоить жизней пассажиров и коллег", - добавляет Бауыржан Абильмажинов.

Преимущества династии

Но у такой семейной традиции есть и плюсы:

- Передача опыта — младшие всегда могут обратиться к старшим за советом.

- Поддержка внутри коллектива — когда половина смены приходится на родственников, доверие выше.

- Уважение на предприятии — фамилию знают, к ней относятся с доверием.

- Чувство причастности — работа становится не просто профессией, а частью семейной истории.

Рельсы идут дальше

Истории семей Мондагалиевых и Абильмажиновых — это не просто рассказ о трудовых династиях, это часть большой летописи казахстанской железной дороги. Сегодня в отрасли работает более 120 тысяч человек, и примерно каждый пятый из них продолжает дело своих родителей или дедов.

По данным отраслевых профсоюзов, в Казахстане насчитывается более 3 тысяч трудовых династий железнодорожников, где общий стаж работы семей превышает 100 и даже 200 лет. Такие семьи становятся опорой предприятий: они передают опыт, сохраняют дисциплину и формируют особую корпоративную культуру, где ответственность и надёжность стоят выше всего.

Кауданды — лишь крошечная точка на карте страны, но именно здесь рельсы стали судьбой целых поколений. И пока поезда мчатся по степям, традиция семейных династий продолжает жить, связывая прошлое, настоящее и будущее Казахстана.