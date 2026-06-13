Директор АЗС в Кульсары получил срок по делу о взрыве, унесшем жизни супругов
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
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Жылыойский районный суд вынес приговор по уголовному делу о взрыве на автозаправочной станции в Кульсары, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает Ак Жайык, руководитель ТОО «Ниет ЛТД» признан виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны. В пользу каждого из четырех детей погибших супругов взыскано по 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
Трагедия произошла 30 мая 2024 года на автозаправочной станции «Ниет» в Кульсары. В результате взрыва газовоздушной смеси погибли супруги — 43-летний Беркин Ибетов и 40-летняя Мейрамгуль Сарбасова. Без родителей остались четверо детей. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.
По данным следствия, причиной происшествия стала утечка газа, которая привела к взрыву. После ЧП огонь распространился на расположенные рядом строения и объекты заправочного комплекса.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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