Директор АЗС в Кульсары получил срок по делу о взрыве, унесшем жизни супругов

Жылыойский районный суд вынес приговор по уголовному делу о взрыве на автозаправочной станции в Кульсары, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Ак Жайык, руководитель ТОО «Ниет ЛТД» признан виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны. В пользу каждого из четырех детей погибших супругов взыскано по 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Трагедия произошла 30 мая 2024 года на автозаправочной станции «Ниет» в Кульсары. В результате взрыва газовоздушной смеси погибли супруги — 43-летний Беркин Ибетов и 40-летняя Мейрамгуль Сарбасова. Без родителей остались четверо детей. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным следствия, причиной происшествия стала утечка газа, которая привела к взрыву. После ЧП огонь распространился на расположенные рядом строения и объекты заправочного комплекса.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.