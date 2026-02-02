В средней школе имени С. Сейфуллина посёлка Бурабай прокуратура выявила серьезные нарушения при организации школьного питания, передает BAQ.KZ.

Проверка показала, что поставщик, выигравший конкурс, предоставил недостоверные сведения о своей квалификации, указав персонал, который фактически не работал на предприятии. После выигрыша конкурса услуги по питанию фактически оказывала третья сторона, не обладающая необходимыми полномочиями. При этом привлекались лица, злоупотребляющие алкоголем и ранее лишённые родительских прав.

Администрация школы допустила нарушения, не проверив квалификацию поставщика, что создало потенциальную угрозу жизни и здоровью учащихся.

По представлению прокуратуры договор с поставщиком расторгнут. В суд подан иск о признании его недобросовестным участником государственных закупок. Директор школы освобождён от должности, а члены конкурсной комиссии и сотрудник отдела образования района привлечены к дисциплинарной ответственности.