В Астане бывший директор школы №81 Гульнара Садыкова и главный бухгалтер Айжан Атжанова осуждены за хищение средств учебного заведения. По данным суда, с 2015 по 2024 годы ущерб составил 588 млн тенге, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как установил суд, директор школы совместно с главным бухгалтером на протяжении почти девяти лет фиктивно оформляли на работу шесть уборщиц, которые фактически не выполняли свои обязанности. Через такие табели учета рабочего времени было присвоено около 29 млн тенге.

Кроме того, директор школы единолично издавала приказы о предоставлении скидок на оплату обучения 501 ученику на общую сумму 183 млн тенге, хотя согласно уставу учреждения обучение осуществлялось на платной основе и подобные льготы не предусматривались.

«Судом установлено, что подсудимая, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, самостоятельно определяла круг лиц, которым предоставлялись скидки на оплату образовательных услуг. Такие решения принимались без предусмотренных уставом оснований и повлекли существенный вред правам и законным интересам учреждения», — говорится в материалах суда.

Отдельный эпизод связан с организацией так называемых «нулевых классов». С 2018 по май 2024 года родители платили за обучение наличными, однако деньги не проводились через кассовую технику и не отражались в бухгалтерском учете. По данным следствия, таким образом было присвоено 305 млн тенге.

«Полученные наличные денежные средства на расчетный счет школы не поступали и в бухгалтерском учете не отражались. В результате подсудимыми были присвоены и растрачены денежные средства учреждения на сумму 305 млн тенге», — отмечается в судебном решении.

Также суд установил, что директор школы присвоила 25 млн тенге, полученных за услуги летнего лагеря, которые отсутствовали в официальной отчетности учреждения. Помимо этого, с 2017 по 2024 годы она искусственно завышала заработную плату иностранных преподавателей и через посредников присвоила еще 75 млн тенге.

Главный бухгалтер, как установил суд, занималась легализацией части похищенных средств.

«Подсудимая, завладев преступным путем бюджетными средствами, легализовала их путем перечисления около 176 млн тенге на свой депозитный счет, получив начисленное вознаграждение в размере 9 млн тенге», — говорится в приговоре.

Прокурор просил назначить обеим подсудимым по 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать должности. Однако суд, учитывая пенсионный возраст директора и наличие троих малолетних детей у бухгалтера, назначил разные сроки наказания.

Гульнара Садыкова приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, включая двухэтажный жилой дом, парковочное место и ювелирные изделия. Айжан Атжанова получила 7 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля, парковочного места и ювелирных изделий. Исполнение наказания в виде лишения свободы для нее отсрочено на один год.

Гражданский иск удовлетворен на сумму 588 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.