В Астане один из ресторанов быстрого питания оказался в центре скандала после того, как для привлечения внимания прохожих к заведению был использован живой страус. Животное заметили прохожие рядом с донерной, и кадры с его участием быстро разошлись по соцсетям, передает BAQ.KZ.

Особенно бурную реакцию вызвала публикация астанчанки в Threads:

"Что вы творите? Почему вы используете страуса как развлекательное шоу! Он вам не игрушка, а живое существо, которое также дышит, ест, пьет и хочет жить", — написала девушка.

Казахстанцы массово отреагировали на увиденное, осудив такой маркетинговый ход.

"Откуда они вообще его притащили, как такое может прийти в голову",

"Неадекваты",

"Надо уронить рейтинг срочно",

"Директора в клетку посадите, больше хайпа будет",

"Полиция, ало", — пишут комментаторы.

На фоне реакции в Сети начали звучать призывы к бойкоту заведения. Некоторые пользователи призвали к официальным проверкам.

Автор поста утверждает, что при личном обращении в заведение сотрудники заявили:

"Это не издевательство".

Более того, в аккаунтах ресторана появилось видео, на котором видно, как животное вытаскивают из грузовой машины.

Министерство экологии готовит официальный комментарий по ситуации.