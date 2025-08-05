"Директора в клетку!" — в Астане страус у донерной вызвал гнев в соцсетях
Живой страус у донерной в Астане вызвал волну негодования в Казнете.
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В Астане один из ресторанов быстрого питания оказался в центре скандала после того, как для привлечения внимания прохожих к заведению был использован живой страус. Животное заметили прохожие рядом с донерной, и кадры с его участием быстро разошлись по соцсетям, передает BAQ.KZ.
Особенно бурную реакцию вызвала публикация астанчанки в Threads:
"Что вы творите? Почему вы используете страуса как развлекательное шоу! Он вам не игрушка, а живое существо, которое также дышит, ест, пьет и хочет жить", — написала девушка.
Казахстанцы массово отреагировали на увиденное, осудив такой маркетинговый ход.
- "Откуда они вообще его притащили, как такое может прийти в голову",
- "Неадекваты",
- "Надо уронить рейтинг срочно",
- "Директора в клетку посадите, больше хайпа будет",
- "Полиция, ало", — пишут комментаторы.
На фоне реакции в Сети начали звучать призывы к бойкоту заведения. Некоторые пользователи призвали к официальным проверкам.
Автор поста утверждает, что при личном обращении в заведение сотрудники заявили:
"Это не издевательство".
Более того, в аккаунтах ресторана появилось видео, на котором видно, как животное вытаскивают из грузовой машины.
Министерство экологии готовит официальный комментарий по ситуации.
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