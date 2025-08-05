  • 5 Августа, 19:37

"Директора в клетку!" — в Астане страус у донерной вызвал гнев в соцсетях

Живой страус у донерной в Астане вызвал волну негодования в Казнете.

Сегодня, 18:01
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01
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Фото: кадр видео

В Астане один из ресторанов быстрого питания оказался в центре скандала после того, как для привлечения внимания прохожих к заведению был использован живой страус. Животное заметили прохожие рядом с донерной, и кадры с его участием быстро разошлись по соцсетям, передает BAQ.KZ.

Особенно бурную реакцию вызвала публикация астанчанки в Threads:

"Что вы творите? Почему вы используете страуса как развлекательное шоу! Он вам не игрушка, а живое существо, которое также дышит, ест, пьет и хочет жить", — написала девушка.

Казахстанцы массово отреагировали на увиденное, осудив такой маркетинговый ход.

  • "Откуда они вообще его притащили, как такое может прийти в голову",
  • "Неадекваты",
  • "Надо уронить рейтинг срочно",
  • "Директора в клетку посадите, больше хайпа будет",
  • "Полиция, ало", — пишут комментаторы.

На фоне реакции в Сети начали звучать призывы к бойкоту заведения. Некоторые пользователи призвали к официальным проверкам.

Автор поста утверждает, что при личном обращении в заведение сотрудники заявили:

"Это не издевательство".

Более того, в аккаунтах ресторана появилось видео, на котором видно, как животное вытаскивают из грузовой машины.

Министерство экологии готовит официальный комментарий по ситуации.

 
 
 
 
 
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Публикация от АХМЕТ ДОНЕР (@akhmet_doner)

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