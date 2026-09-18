Для 200 электробусов в Алматы установят зарядные станции

Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда ознакомился с реализацией проектов в сфере транспортной инфраструктуры.

В автобусном парке №5, расположенном в микрорайоне Коккайнар, ведётся установка зарядных станций для электробусов. Всего планируется установить 100 станций, которые смогут одновременно обслуживать до 200 электробусов.

После передачи автопарка на баланс «Алматыэлектротранса» оборудование будет использоваться для нужд городского электротранспорта.

Кроме того, аким Алматы ознакомился со строительством новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Её проектная мощность составит 4 400 кубометров газа в час. Одновременно на станции смогут заправляться шесть автобусов, а её средняя пропускная способность достигнет 30 автобусов в час.

Основные строительные работы уже завершены. В настоящее время специалисты подключают инженерные сети и устанавливают необходимое оборудование.

Дархан Сатыбалды поручил завершить оставшиеся работы в установленные сроки.