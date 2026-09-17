Елена Рыбакина возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых теннисисток сезона

Елена Рыбакина стала самой высокооплачиваемой теннисисткой 2026 года по сумме призовых. К середине сентября представительница Казахстана заработала на турнирах 10,88 млн долларов.

Основную часть сезонного заработка Рыбакиной составили победы на турнирах Большого шлема. В начале года она выиграла Australian Open, а затем впервые в карьере стала чемпионкой US Open.

Именно триумф в Нью-Йорке принёс казахстанке самый крупный призовой — 5,5 млн долларов. Эта сумма составила более половины всех заработанных ею за сезон призовых.

Победа на Открытом чемпионате Австралии принесла Рыбакиной около 2,8 млн долларов. Таким образом, два титула Большого шлема обеспечили подавляющую часть её дохода в 2026 году.

Успешный сезон позволил Рыбакиной добиться и важного карьерного результата. После выступления на US Open она впервые в карьере поднялась на первую строчку рейтинга WTA. Теперь казахстанка одновременно является первой ракеткой мира и лидером женского тура по призовым за сезон.

Для Рыбакиной это уже третий титул Большого шлема. До побед в Мельбурне и Нью-Йорке она становилась чемпионкой Уимблдона в 2022 году.

Впереди у казахстанской теннисистки Итоговый турнир WTA, где она сможет увеличить сумму своих призовых по итогам сезона.

По данным Sportico, в 2026 году отметку в 2 млн долларов призовых преодолели 50 теннисистов — 23 женщины и 27 мужчин.